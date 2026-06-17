Cristi Chivu și-a dat acordul să semneze contractul! Presa din Italia, super anunț despre antrenorul român

Inter a avut parte de un sezon de vis în Italia, în care a reușit să cucerească atât titlul, cât și Cupa. Multe dintre meritele performanței se duc către Cristi Chivu, antrenor ce a reușit să ducă formația pe culmile succesului. Cum românul a făcut o treabă excelentă, formația din Milano dorește să îi prelungească înțelegerea.
Sezonul avut de Inter a fost apreciat de absolut toată lumea, astfel că, cum era firesc, lui Cristian Chivu îi va fi oferită prelungirea înțelegerii. Agentul românului, Pietro Chiodi, a efectuat miercuri, 17 iunie, o vizită la sediul clubului pentru a avansa negocierile privind prelungirea contractului antrenorului, așa cum notează presa din Italia.
Jurnaliștii notează faptul că cele două părți sunt extrem de aproape de a ajunge la un acord, iar noua înțelegere va fi valabilă până în vara anului 2028, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon. Una dintre prioritățile clubului este asigurarea stabilității pe banca tehnică, astfel că semnătura lui Cristi Chivu se află în capul listei oficialilor italieni.
Cu ocazia festivității în care s-a stabilit programul noului sezon din Serie A (2026-2027), Giuseppe Marotta a oferit declarații presei, confirmând oficial că antrenorul Cristi Chivu și-a prelungit contractul. Președintele lui Inter a dezvăluit, conform Gazzetta dello Sport, că tehnicianul român va rămâne la echipă până în 2028: „Chivu a semnat deja noua înțelegere, iar anunțul oficial va fi făcut public în zilele următoare”.
Totodată, președintele formației din Milano a vorbit și despre țintele din mercato: „Îl admirăm pe Palestra, dar trebuie să rămânem prudenți. Este un jucător foarte interesant, iar cu Dumfries vom avea o plecare în acest rol. Pepo Martinez rămâne, dar apoi va depinde de Chivu să decidă dacă va fi titular”.