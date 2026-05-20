Sport

Cristi Chivu și-a dat acordul și semnează! Anunțul momentului făcut de Fabrizio Romano

După ce a cucerit Italia, Cristian Chivu a luat decizia finală! Ce urmează pentru antrenorul român. Fabrizio Romano este cel care a făcut marele anunț.
Alex Bodnariu
20.05.2026 | 10:24
Veste extraordinară pentru Cristian Chivu. După ce a reușit în primul său sezon la Inter Milano să câștige Serie A și Cupa Italiei, antrenorul român a acceptat propunerea conducerii și va semna un nou contract valabil pe doi ani, cu opțiune de prelungire. Celebrul jurnalist Fabrizio Romano a fost cel care a făcut anunțul.

Cristian Chivu este unul dintre cei mai bine văzuți antrenori ai momentului. În vară, conducerea celor de la Inter Milano a făcut un pariu riscant. A numit pe banca tehnică un antrenor care la seniori o mai pregătise doar pe Parma, dar care cunoștea la perfecție filosofia nerazzurrilor.

Rezultatele antrenorului român au depășit toate așteptările. Cristi Chivu a condus Inter Milano spre un nou Scudetto, câștigat la pas cu etape bune înainte de finalul sezonului. Mai mult, nerazzurrii au cucerit și Cupa Italiei, după ce i-au învins pe cei de la Lazio în finala de pe Olimpico din Roma.

Fabrizio Romano a făcut anunțul! Cristi Chivu, decis să continue la Inter

Celebrul jurnalist Fabrizio Romano a anunțat prin intermediul rețelelor de socializare că antrenorul român a acceptat noul contract oferit de cei de la Inter. Cristian Chivu va sta pe banca echipei din Milano până în 2028 și are și o opțiune de prelungire. Salariul său va crește și el considerabil.

„Cristian Chivu și-a dat acordul pentru semnarea unui nou contract cu Inter, valabil până în iunie 2028, cu opțiune de prelungire până în 2029. Toate detaliile au fost stabilite, iar în perioada următoare vor fi făcuți și pașii oficiali pentru parafarea înțelegerii. După ce a reușit să câștige eventul încă din primul sezon pe banca nerazzurrilor, salariul antrenorului român va fi majorat considerabil”, a scris Fabrizio Romano.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
