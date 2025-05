Cristi Chivu și-a decis viitorul după ce a salvat-o pe Parma de la retrogradare: „Pentru mine, această realizare este cât un Scudetto”

, acela de a salva echipa de la retrogradare. Deși a avut foarte multe emoții după ce formația fostului internațional român a reușit să întoarcă scorul până la final și să nu mai stea la mâna celorlalte rezultate.

Cristi Chivu, în culmea fericirii după ce a salvat Parma de la retrogradare

Sezonul de Serie A a luat sfârșit, iar Cristi Chivu a salvat Parma de la retrogradare, după un final de stagiune cu multe emoții. Formația „gialloblu” nu a avut un final de an foarte bun, obținând un singur punct în ultimele trei etape înaintea meciului cu Atalanta.

ADVERTISEMENT

Seara de duminică a fost una extrem de tensionată pentru „ducali”, după ce la pauză erau conduși cu 2-0, în timp ce Lecce o conducea pe Lazio, iar Empoli se afla la egalitate cu Verona. Practic, în acel moment, retrogradarea Parmei depindea de un singur gol marcat de Empoli, însă Cristi Chivu a făcut două schimbări la pauză care i-au adus victoria.

„Am fost conduși cu 2-0, dar nu ne-am descurcat rău în prima repriză. Evident că am suferit împotriva lor, uneori suferi, am încercat să fim proactivi, să încercăm să câștigăm fără să speculăm. Știam că avem destinul în mâini, știam că victoria noastră ne va duce la atingerea obiectivului, am făcut tot posibilul să reușim. Când vorbim despre cine intră, vorbim despre priceperea antrenorului, dar depinde de jucătorii care intră pe teren. Mă bucur pentru oraș și pentru club.

ADVERTISEMENT

Aș vrea să le mulțumesc tuturor. Pentru mine, această realizare valorează cât un Scudetto. Mulți au spus că nu este o alegere sigură, dar am acceptat provocarea. (n.r. despre viitor) Nu mă văd la o altă echipă momentan. Sunt recunoscător pentru încrederea care mi-a fost acordată, nu uit asta din punct de vedere uman. Cei care mă cunosc știu că sunt fericit aici. Am văzut un vestiar fericit și toți fanii. Am avut probleme, toată lumea s-a pus la dispoziție, sunt fericit că am văzut o reacție”, a spus Cristian Chivu la conferința de presă după partida cu Atalanta.

Parma a încheiat sezonul fără Dennis Man

Dennis Man a mai prins doar 5 minute în ultimele 4 etape din Serie A, iar viitorul său este incert. unde Cristi Chivu avea nevoie de forță ofensivă pentru a putea întoarce rezultatul, extrema dreaptă a Parmei nu a prins nici măcar un minut pe teren.

ADVERTISEMENT

Deși au reușit să se salveze de la retrogradare și pentru Parma ar putea fi un nou început, toate indiciile ne fac să credem că pentru Dennis Man, dar și pentru Valentin Mihăilă, acest sezon a însemnat sfârșitul. Dacă Dennis Man a avut un început bun de sezon, însă nu a avut constanță, Vali Mihăilă a fost accidentat aproape jumătate de sezon și nu a reușit să înscrie niciun gol în Serie A.