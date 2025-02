Cristi Chivu și-a făcut staff puternic la Parma. Are un secund campion european

, salvarea echipei de la retrogradare. Fostul căpitan al naționalei României se află la prima experiență ca antrenor principal al unei echipe de seniori. Timp de șase ani Chivu și-a făcut ucenicia la echipele de copii și juniori de la Inter Milano. și cu doi internaționali români, Dennis Man și Valentin Mihăilă.

Cristi Chivu a avut antrenori celebri. A luat licența PRO la Coverciano în 2020

Cristi Chivu este un nume sonor în Italia, unde a juca 11 ani la AS Roma și la Inter. În Il Calcio, fostul fundaș stânga a cucerit 10 trofee, dintre care 9 cu nerazzurri: Ligii Campionilor, Campionatul Mondial al Cluburilor, două Supercupe ale Europei, trei ”Lo Scudetto”, două Cupe și două Supercupe ale Italiei. Mai are o Cupă a Italiei cu AS Roma, unde a ajuns de la Ajax Amsterdam cu alte trei distincții, campionat, Cupa și Supercupa Olandei.

De-a lungul carierei internaționale de fotbalist Chivu a lucrat cu antrenori celebri: Claudio Ranieri, Andrea Stramaccioni, Gian Piero Gasperini, Rafael Benítez, Jose Mourinho, Roberto Mancini, Luciano Spalletti, Bruno Conti, Fabio Capello, Luigi Delneri, Ronald Koeman sau Co Adriaanse.

La națională a jucat sub comanda lui Victor Pițurcă, Emeric Ienei, Gheorghe Hagi, Ladislau Boloni, Anghel Iordănescu și Răzvan Lucescu. Chivu a făcut școala de antrenori la Coverciano, în perioada 2019/2020, coleg printre alții cu Luca Toni și Thiago Motta.

Cine sunt secunzii lui Cristi Chivu la Parma

Cristi Chivu, considerat de unii nu destul de experimentat pentru a conduce o echipă de Serie A, și-a făcut un staff puternic la Parma. Tehnicianul român l-a cooptat în echipa lui ca antrenor secund pe unul dintre cei mai buni tacticieni din Italia.

E vorba despre , un tehnician cu o vastă experiență în analiza meciurilor și antrenorat. În vârstă de 41 de ani, Antonio Gagliardi deține licența UEFA PRO și a activat în diverse roluri în cadrul echipei naționale a Italiei, la cluburi precum Juventus FC și Karagumruk SK (Turcia). De asemenea, a fost membru al staff-ului echipei naționale a Arabiei Saudite, sub comanda lui Roberto Mancini. La Juve, el a fost secundul lui Andrea Pirlo.

Antonio Gagliardi a făcut parte din staff-ul naționalei Italiei, campioană europeană, ediția 2020

De-a lungul a peste 10 ani, Gagliardi a lucrat ca analist de meci și antrenor secund pentru selecționerii Squadrei Azzurra Roberto Donadoni, Cesare Prandelli, Antonio Conte, Gian Piero Ventura, Luigi Di Biagio și Roberto Mancini. Unul dintre momentele de vârf ale carierei sale a fost contribuția la câștigarea EURO 2020 alături de echipa națională a Italiei.

În plus, Gagliardi a fondat și a coordonat departamentul de analiză a meciurilor din cadrul Federației Italiene de Fotbal (FIGC) pentru 13 echipe de tineret și fotbal feminin, gestionând o echipă de opt analiști. El a fost, de asemenea, instructor pentru cursurile de licență UEFA la academia de antrenori din Coverciano.

Pe lângă activitatea sa de antrenorat, Gagliardi a colaborat ca analist tactic pentru platforma DAZN, oferind comentarii pentru meciuri de fotbal din Italia și Europa. De asemenea, a lucrat ca și consultant independent pentru platforme de analiză a meciurilor, seminarii, cursuri și dezvoltarea de noi indicatori de date.

Angelo Palombo a fost coleg cu Cristi Chivu la Coverciano

Din staff-ul lui Cristi Chivu vor mai face parte Angelo Palombo, asistent tehnic, și Nicola Pavarini, care se va ocupa de pregătirea portarilor. Angelo Palombo (43 de ani), fost jucător la Sampdoria, și Cristi Chivu au făcut împreună cursurile pentru licența UEFA PRO de la Coverciano.

Nicola Pavarini a fost portarul Parmei în ultimii săi ani de carieră, între 2007-2014. Cristi Chivu a semnat cu Parma un contract valabil până în vara anului 2026.

Loți Boloni: ”Chivu va fi unul dintre marii antrenori ai României”

Publicația a nuanțat cu un ton sceptic numirea lui Cristi Chivu la Parma: ”Pleacă Pecchia, vine Chivu! Parma încearcă imposibilul cu un debutant pe bancă”.

În schimb, fostul căpitan al naționalei României a primit însă .

”Mă bucur foarte mult pentru Cristi Chivu. Eu am mare încredere în el că va fi unul dintre marii antrenori ai României. Este un om valoros, foarte echilibrat, care știe ce vrea și unde merge. E cu picioarele pe pământ tot timpul. Știe să aștepte, știe să judece.

Mereu mi-a plăcut omul Chivu. Trebuie să aibă puțin noroc la început, să se mențină în circuitul antrenorilor din Italia și va fi excelent pentru el. Nu-i dau eu sfaturi, nu fac pe deșteptul. Știe el foarte bine ce are de făcut. Cunoaște mult mai bine decât mine campionatul Italiei. Atât pot să spun, un antrenor ca să ajungă de top are nevoie de echipă bună”, a declarat Loți Boloni, pentru FANATIK.