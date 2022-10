Cristi Chivu și-a făcut un cadou special de ziua lui: s-a calificat în play-off-ul Youth League cu Inter

Inter U19 s-a calificat în play-off după victoria, scor 4-2 în fața celor de la Viktoria Plzen, în grupa C din UEFA Youth League. Calificarea a venit chiar în ziua în care Cristi Chivu a împlinit 42 de ani.

Inter U19, cu Cristi Chivu pe bancă, s-a calificat în play-off-ul Youth League

, scor 1-6 (acasă) și 0-2 (deplasare), formația pregătită de Cristi Chivu a reușit să se califice în play-off-ul UEFA Youth League.

Inter U19 a învins-o în penultima etapă pe Viktoria Plzen, scor 4-2, și cu o rundă înainte de încheierea fazei grupelor, italienii au obținut biletul pentru play-off.

Cele 4 goluri ale formației lui Chivu au fost înscrise de bulgarul Nikola Iliev, în timp ce Plzen a punctat prin Dabani și a beneficiat de autogolul lui Fontanarosa.

De ziua lui, Cristi Chivu și-a făcut cadou calificarea în play-off-ul Youth League

Fostul internațional român a împlinit vârsta de 42 de ani chiar în ziua în care obținea biletul pentru play-off-ul Youth League.

Buon compleanno al mister della Primavera nerazzurra ! 🥳⚫️🔵

Cu 75 de selecții la prima reprezentativă, și să îl înlocuiască pe Simone Inzaghi.

Inter U19 are 7 puncte în 5 partide și este sigură de locul 2 în grupă. Barcelona este lider autoritar în grupa C din Youth League, în timp ce Viktoria Plzen și Bayern Munchen au 4, respectiv 3 puncte. „Un mod frumos de a-ți sărbători ziua de naștere”, au scris jurnaliștii de la .

Cristi Chivu, doar locul 16 cu Inter U19 în Primavera

Situația nu este la fel de roz în campionat pentru Cristi Chivu. Formația pregătită de român se află pe locul 16 din 18, cu doar 6 puncte în 9 partide.

Așteptările sunt mari în condițiile în care . Tinerii fotbaliști pregătiți de Cristi Chivu s-au impus în finală contra Romei, scor 2-1, după prelungiri.

”Sunt foarte fericit pentru băieți, ei sunt adevărații protagoniști, nu eu. Am preluat acest grup în urmă cu trei ani, la U17. Din nefericire, a fost pandemia, multe testări, izolarea, iar băieții nu au avut șansa de a juca și de a se îmbunătăți. Sunt foarte fericit pentru ei, și-au îndeplinit un vis.

Cristi Chivu, campion cu Inter U19 sezonul trecut în Primavera

Am făcut un pact cu ei în urmă cu trei luni. Momentul de cotitură a fost înfrângerea cu Fiorentina, după care nu am mai pierdut deloc. Au urmat 17 meciuri consecutive fără înfrângere, ceea ce nu este deloc simplu la nivel de juniori. Acum e momentul să sărbătorim.

Ce pact am făcut? Le-am spus că trebuie să jucăm 15 finale. Am plecat de la primul obiectiv, acela de a juca 15 meciuri și de a avea șansa de a evolua în play-off. Băieții au fost foarte buni și am avut stabilitatea necesară”, declara Cristi Chivu la vremea respectivă.