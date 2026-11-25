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După o primă repriză încheiată fără goluri, Interul lui Cristian Chivu a deschis scorul în minutul 57, prin Petar Sucic, care a transformat o lovitură de la 11 metri. Lautaro Martinez a securizat victoria nerazzurrilor în minutul 74, la doar cinci minute după ce fusese introdus în locul lui Marcus Thuram.

Discursul lui Cristi Chivu, după Inter – Stuttgart 2-0: „Trebuie să le transmit asta”

În urma victoriei, în clasament, cu 9 puncte, la egalitate cu Aston Villa, Club Brugge și Galatasaray. De partea cealaltă, Stuttgart a coborât pe locul 17, cu șapte puncte.

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După joc, Cristi Chivu a vorbit despre importanța mentalității și a disciplinei tactice într-un meci de Champions League, competiție în care, în opinia sa, este imposibil să domini permanent adversarul.

De asemenea, , considerând că atmosfera din vestiar și atitudinea fotbaliștilor sunt esențiale pentru menținerea unui nivel ridicat.

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„În mentalitatea și organizarea pe care încercăm să le arătăm, meciurile nu le poți domina de la început până la sfârșit, mai ales în Champions League. Încercăm să rămânem pozitivi atunci când momentele unui meci ne duc în acea direcție. Am fost buni în toate compartimentele. Am acceptat că trebuie să ne apărăm și jos, am controlat bine zonele și centrările lor. Am reușit să ne creăm ocazii bune și, cu mai multă luciditate, puteam să înscriem și în prima repriză. Am avut răbdare și am ajuns să ne desprindem la două goluri.

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Cristi Chivu, impresionat de Petar Sucic

Trebuie, ca antrenor, să transmit echipei ceea ce are nevoie pentru a păstra un nivel ridicat. Important este ca echipa să rămână unită, să nu văd jucătorii certându-se între ei. Nu poate fi totul perfect. Astăzi am dat totul și am reușit să câștigăm”, a declarat antrenorul român după joc.

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„Mi-a plăcut de el în prima repriză. A susținut mereu mingea și a căutat verticalitate. A avut un meci bun, suntem mulțumiți de prestația lui. Are loc de îmbunătățiri. Nu am văzut penalty-ul în persoană, a șutat în mijloc, dacă nu mă înșel. Este un bun atacant”, a mai spus Chivu despre Sucic.

Fabio Capello, surprins de analiza lui Cristi Chivu

Discursul lui Chivu , unul dintre cele mai importante nume ale fotbalului italian, prezent în studioul Sky Sport. Fostul antrenor a remarcat că tehnicianul român a acoperit toate aspectele importante în intervenția sa, atât pe cele pozitive, cât și pe cele negative. „E dificil să-i mai pui întrebări, a spus el tot, bune, rele, tot”, a declarat Fabio Capello imediat după declarația antrenorului român.