Cristi Chivu și-a recunoscut vina după Inter – Napoli 2-2: „Îmi asum!”

ADVERTISEMENT

Cristi Chivu nu a reușit nici de această dată să spargă gheața și să obțină cele trei puncte împotriva unei echipe mari, deși a condus de două ori pe „Giuseppe Meazza” împotriva lui Napoli. Antrenorul român și-a asumat în totalitate al doilea gol al napoletanilor.

Cristi Chivu, scut în fața jucătorilor săi. Și-a asumat în totalitate golul de 2-2

Inter Milano a început partida cu Napoli foarte bine, deschizând scorul prin Dimarco încă din minutul 10. După doar 15 minute, formația antrenată de Antonio Conte a restabilit egalitatea prin Scott McTominay, iar scorul pauzei a fost 1-1.

ADVERTISEMENT

Deși Napoli a început mai bine repriza secundă, Inter a înscris din penalty și a trecut în avantaj, contrar cursului jocului. Cu doar 10 minute înainte de final, Inter trebuia doar să conserve rezultatul pentru a obține cele trei puncte. , însă ei nu au profitat și același Scott McTominay a egalat din nou.

Deși Akanji a fost cel care a făcut o greșeală de poziționare, că a fost exagerat în anumite momente: „La golul al doilea am făcut o greșeală, însă îmi asum presingul avansat făcut de jucători, uneori poate prea exagerat, știind că am putea greși. La final, rezultatul de egalitate este unul echitabil, corect pentru ceea ce am văzut pe teren”, a spus Cristi Chivu, conform celor de la .

ADVERTISEMENT

Cristi Chivu este pregătit de o luptă în cinci pentru Scudetto

Inter a ratat ocazia de a se distanța la 5 puncte de locul al doilea și la 7 puncte de Napoli, iar Cristi Chivu este conștient că lupta se va da până în ultima etapă, iar concurența va fi acerbă. Inter, AC Milan, Napoli, AS Roma și Chiar Juventus se află în lupta pentru Scudetto în această stagiune:

ADVERTISEMENT

„În acest meci au fost două echipe care au făcut tot ce au putut pentru a câștiga. Există dezamăgire pentru că am condus de două ori, dar nu este niciodată ușor împotriva unei echipe care știe să facă probleme. Nu am avut calmul să mergem până la capăt, dar trebuie să ne felicităm și adversarii, care au crezut în șansa lor până la final și au făcut tot ce au putut pentru a egala și poate chiar a câștiga.

Mi-a plăcut atitudinea jucătorilor și presingul lor agresiv, chiar dacă uneori a fost exagerat. Am încercat să rămânem în joc, știind că avem în față o echipă la fel de puternică, despre care știam că ne poate cauza probleme. Chiar au făcut-o în repriza secundă, dar apoi am intrat în joc și am primit acel penalty. Suntem dezamăgiți că nu am câștigat niciunul dintre meciurile directe, dar vom merge mai departe. Lupta pentru campionat se va da în patru sau chiar cinci echipe până la final. Știm că va fi o luptă aprigă până la final”, a mai spus Cristi Chivu după Inter – Napoli 2-2