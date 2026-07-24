Cristi Chivu și Dan Negru sunt propuși pentru titlul de Cetățean de Onoare al Timișoarei. Unul dintre ei a refuzat categoric: ”Nu mi-ar plăcea”

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Timișoara vrea să celebreze personalități ale Banatului, iar Cristian Chivu și Dan Negru au fost nominalizați pentru titlul de Cetățean de Onoare al orașului. Însă, propunerea nu a fost primită cu prea mult entuziasm.

Cristian Chivu și Dan Negru, nominalizați pentru titlul de Cetățean de Onoare în Timișoara

Deputatul PNL Marilen Gabriel Pirtea, rector al Universității de Vest din Timișoara, este cel care susține ideea recompensării celor două personalități marcante ale zonei cu prilejul unui eveniment local.

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”Cu prilejul Zilei Timișoarei, PNL Timiș, prin grupul consilierilor liberali din Consiliul Local Timișoara, susține ca două personalități binecunoscute și simpatizate în comunitatea noastră, dar și în plan național, să fie propuse pentru acordarea titlului de Cetățean de Onoare: Cristian Chivu și Dan Negru.

Personalități cu mare vizibilitate publică, sunt atât de cunoscuți încât orice prezentare nu va cuprinde decât fragmentar imaginile lor publice și evoluțiile pe care le-au avut. Personalitatea sportivă a lui Cristian Chivu a ajuns în acest an la nivel european, prin câștigarea, după o bogată carieră de fotbalist internațional și antrenor, a titlului de campioană a Italiei cu echipa pe care o antrenează, Internazionale Milano”, a scris politicianul, pe contul de Facebook

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Ce va avea de câștigat orașul Timișoara

Parlamentarul este convins că prin acordarea acestor distincții, orașul Timișoara va avea numai de câștigat. ”Dan Negru este mai mult decât o vedetă publică, este un caracter tare, unul din cei mai populari prezentatori români de televiziune și radio din istoria recentă, cunoscut pentru succesul de termen lung în televiziune.

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Cele două personalități ale Banatului, acum personalități globale, sunt apropiați cetății academice timișorene, mediului cultural și artistic al orașului și, mai presus de toate, vor îmbogăți renumele orașului, ca cetățeni de onoare.

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Comunitatea din Timișoara trăiește prin oamenii ei și dobândește un plus de prestigiu prin fiecare personalitate de mare notorietate care o reprezintă în lume”, a mai precizat Marilen Gabriel Pirtea în mesaj.

A refuzat distincția pe considerente politice

În ciuda faptului că îi este recunoscută munca depusă în televiziune de-a lungul anilor, timișoreanul Dan Negru a refuzat să primească această distincție considerând că este doar o recompensă politică.

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”Mulțumesc, dar nu merit. Nu am susținut niciodată vreun proiect sau vreun om politic. Astfel de distincții sunt, de obicei, recompense politice acordate celor aflați în viață. Poate mă înșel, nu știu.

Mâine prezint Festivalul Medieval de la Sighișoara, de luni mă întorc la mare la Nibiru, mulțumesc că ieri am fost din nou lideri de audiență cu Jocul cuvintelor. Astea sunt bucuriile mele. Nu mă pricep la chestii politice. Și NU mi-ar plăcea. Așa că, răsplata prin insigne e insignifiantă Dar mă onorează gândul. Mulțumesc!”, a scris Negru, pe contul de Facebook.

Chivu și-a prelungit contractul cu Inter

După ce a avut parte de un sezon extraordinar la debutul pe banca tehnică a lui Inter Milano, câștigând titlul în Serie A și Cupa Italiei, pentru Cristi Chivu a venit și răsplata. Conducătorii grupării ”nerazzurra” scandent în vara lui 2027.

Odată cu noua înțelegere, tehnicianul român a primit și o . Dacă în primul sezon la Inter a încasat 2.000.000 de euro, acum venitul lui Chivu a urcat la 3,5 milioane de euro.

El a devenit unul dintre cei mai bine plătiți antrenori din Serie A, fiind devansat doar de Luciano Spaletti (Juventus), Gian Piero Gasperini (AS Roma), Max Allegri (Napoli), Ruben Amorim (AC Milan) și Maurizio Sarri (Atalanta).