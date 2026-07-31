Cristi Chivu și Gică Hagi, mesaje emoționante după moartea marelui Franco Baresi: „Am pierdut o mare legendă!” / „Am avut plăcerea să joc contra unui mare campion”

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Fotbalul mondial este mai sărac după moartea legendarului Franco Baresi. Fostul mare jucător al lui AC Milan s-a stins vineri, 31 iulie, la 66 de ani, iar reacțiile au curs imediat după răspândirea veștii. Cristi Chivu și Gică Hagi au transmis la rândul lor mesaje de condoleanțe, cel din urmă fiindu-i adversar pe teren în timpul carierei de jucător.

Cristi Chivu, legenda lui Inter, mesaj trist după moartea lui Franco Baresi, legenda lui AC Milan

Presa italiană a oferit fotbalului mondial o veste extrem de tristă în dimineață zilei de vineri, 31 iulie. După o lungă luptă cu boala, , lăsând în urma sa multă tristețe pentru microbiști, dar mai ales pentru cei care l-au cunoscut. Cristi Chivu, aflat la Hong Kong, unde se pregătește cu Inter pentru amicalul de lux împotriva lui Manchester City, a transmis un mesaj de condoleanțe după ce a primit nefercita veste.

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„Aș vrea să transmit condoleanțe familiei Baresi. Toți cei care iubesc acest sport au pierdut astăzi o mare legendă a fotbalului mondial. Oricine este trist, mai ales că vorbim despre un om încă tânăr”, le-a spus tehnicianul român jurnaliștilor prezenți în sală.

Gică Hagi, îndurerat de moartea lui Franco Baresi, fostul său adversar

Moartea lui Franco Baresi, care totul despre cariera lui, l-a afectat și pe Gică Hagi. Actualul selecționer al României a împărțit același campionat cu legendarul fotbalist de la AC Milan timp de doi ani, pe când „Regele” evolua la Brescia, club desființat recent.

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„Unele dueluri rămân pentru totdeauna în memorie. Am avut plăcerea sa joc împotriva lui Franco Baresi, un mare campion, o legendăa fotbalului mondial. Odihneşte-te în pace, Franco!”, au fost cuvintele lui Gică Hagi, pe contul personal, unde a reprodus mesajul și în limba italiană.

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