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Cristi Chivu și Gică Hagi, mesaje emoționante după moartea marelui Franco Baresi: „Am pierdut o mare legendă!” / „Am avut plăcerea să joc contra unui mare campion”

Lumea fotbalului mondial este în doliu după moartea celebrului Franco Baresi. Ce mesaje de condoleanțe au transmis Cristi Chivu și Gică Hagi în urma dispariției fostului mare jucător de la AC Milan.
Mihai Dragomir
31.07.2026 | 17:26
Cristi Chivu si Gica Hagi mesaje emotionante dupa moartea marelui Franco Baresi Am pierdut o mare legenda Am avut placerea sa joc contra unui mare campion
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Moartea lui Franco Baresi i-a afectat și pe Cristi Chivu și Gică Hagi. Ce mesaje au transmis. Foto: Colaj FANATIK.
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Fotbalul mondial este mai sărac după moartea legendarului Franco Baresi. Fostul mare jucător al lui AC Milan s-a stins vineri, 31 iulie, la 66 de ani, iar reacțiile au curs imediat după răspândirea veștii. Cristi Chivu și Gică Hagi au transmis la rândul lor mesaje de condoleanțe, cel din urmă fiindu-i adversar pe teren în timpul carierei de jucător.

Cristi Chivu, legenda lui Inter, mesaj trist după moartea lui Franco Baresi, legenda lui AC Milan

Presa italiană a oferit fotbalului mondial o veste extrem de tristă în dimineață zilei de vineri, 31 iulie. După o lungă luptă cu boala, Franco Baresi a murit la vârsta de 66 de ani, lăsând în urma sa multă tristețe pentru microbiști, dar mai ales pentru cei care l-au cunoscut. Cristi Chivu, aflat la Hong Kong, unde se pregătește cu Inter pentru amicalul de lux împotriva lui Manchester City, a transmis un mesaj de condoleanțe după ce a primit nefercita veste.

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„Aș vrea să transmit condoleanțe familiei Baresi. Toți cei care iubesc acest sport au pierdut astăzi o mare legendă a fotbalului mondial. Oricine este trist, mai ales că vorbim despre un om încă tânăr”, le-a spus tehnicianul român jurnaliștilor prezenți în sală.

Gică Hagi, îndurerat de moartea lui Franco Baresi, fostul său adversar

Moartea lui Franco Baresi, care a povestit în ultimul interviu acordat în viață totul despre cariera lui, l-a afectat și pe Gică Hagi. Actualul selecționer al României a împărțit același campionat cu legendarul fotbalist de la AC Milan timp de doi ani, pe când „Regele” evolua la Brescia, club desființat recent.

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„Unele dueluri rămân pentru totdeauna în memorie. Am avut plăcerea sa joc împotriva lui Franco Baresi, un mare campion, o legendăa fotbalului mondial. Odihneşte-te în pace, Franco!”, au fost cuvintele lui Gică Hagi, pe contul personal, unde a reprodus mesajul și în limba italiană.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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