Cristi Chivu și Inter, un nou pas uriaș spre titlu! Marea rivală AC Milan s-a făcut de râs pe teren propriu contra unui alt român

După o lună martie teribilă, în care nu a obținut nicio victorie, Inter a spulberat-o pe AS Roma în etapa trecută din Serie A, 5-2, iar situația din clasament s-a îmbunătățit. Cu o zi înainte ca „nerazzurrii” să evolueze pe terenul lui Como, Cristi Chivu (45 de ani) a primit o veste excelentă: rivala AC Milan s-a făcut de râs în meciul disputat pe teren propriu contra lui Udinese, pierdut cu 0-3.

Cristi Chivu, pas uriaș spre titlu. Milan, învinsă clar de Udinese

Înainte de startul rundei 32, Inter avea un avantaj de 7 puncte față de Napoli și era la 9 lungimi în fața marii rivale AC Milan. „Rossonerii” par însă ieșiți acum din lupta pentru titlu, după ce au suferit un eșec incredibil chiar pe San Siro, 0-3 contra lui Udinese. Astfel, Inter va avea oportunitatea să se îndepărteze la 12 puncte de marea rivală duminică, atunci când va evolua pe terenul lui Como.

Tot duminică va evolua și Napoli, în deplasare cu Parma, iar campioana en-titre pare a fi singura echipă care le-ar mai putea pune probleme „nerazzurrilor” în drumul către Scudetto, după ce . Inter are șansa de a câștiga eventul în primul sezon al lui Cristi Chivu pe banca echipei, fiind implicată încă și în Cupa Italiei. , returul fiind programat pe 21 aprilie.

Jucătorii Milanului, huiduiți de fani în timpul meciului cu Udinese!

Milan a avut o prestație dezastruoasă în partida contra lui Udinese, echipa unde evoluează portarul român Răzvan Sava, care a fost rezervă neutilizată la acest joc. Oaspeții au deschis scorul în minutul 27, după un autogol al lui Davide Bartesaghi, și și-au dublat avantajul înainte de pauză, prin Jurgen Ekkelenkamp. Tabela a fost închisă în minutul 71, de Arthur Atta.

Fanii lui AC Milan nu au tolerat deloc evoluția ștearsă a jucătorilor și i-au huiduit pe aceștia în repetate rânduri pe parcursul jocului. Principala „țintă” a suporterilor a fost chiar vedeta echipei, Rafael Leao, care a fost huiduit de patru ori doar în prima repriză. Portughezul a fost criticat pentru atitudinea avută pe gazon, fiind acuzat de indolență de către suporteri.