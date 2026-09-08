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După mulți ani petrecuți la nivel juvenil, Cristi Chivu (45 de ani) a devenit antrenor principal la Inter, echipa sa de suflet, iar în primul an a reușit să câștige eventul în Italia. Totuși, el a rămas dator în Champions League, iar noul sezon a început în forță, pe Bernabeu, împotriva lui Real Madrid. Antrenorul „los blancos” este nimeni altul decât Jose Mourinho (63 de ani), tehnicianul alături de care românul a scris istorie în tricoul „nerazzurrilor”.

Moment emoționant între Cristi Chivu și Jose Mourinho la Real Madrid – Inter

Este pentru prima dată când cei doi se întâlnesc din postura de antrenori. Jose Mourinho are o carieră vastă și este un adevărat maestru, în timp ce Cristi Chivu are toate elementele pentru a deveni un antrenor cel puțin la fel de mare ca „The Special One”.

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de pe vremea când portughezul i-a fost antrenor lui Cristi Chivu la Inter, iar acest lucru s-a văzut încă dinaintea partidei de pe Bernabeu, când cei doi antrenori au fost surprinși strângându-se puternic în brațe.

Cristian Chivu & Jose Mourinho | — G A R A (@_gjr7)

El reencuentro de Mourinho con Chivu ❤️‍🩹🇵🇹🇷🇴 — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol)

Cristi Chivu și-a exprimat admirația și recunoștința față de Jose Mourinho

La conferința de presă dinaintea meciului, care i-a fost mentor la Inter Milano. Antrenorul român și-a exprimat recunoștința față de portughez, însă a explicat că nu a luat nimic din stilul său de a antrena, pentru că în anii petrecuți la Primavera și-a format propriul stil.

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„Să joc aici este întotdeauna o onoare, iar stadionul este și mai frumos decât înainte, mai modern. Avem obligația de a scrie pagini importante în istoria clubului. În 2010 a fost fantastic. Mourinho este o persoană specială pe care am avut onoarea să o întâlnesc. M-a ajutat într-un moment dificil al vieții mele și nu uit acest lucru. Nu am copiat niciodată pe nimeni. Am o idee despre fotbal dezvoltată de-a lungul anilor în care am fost fotbalist și în perioada petrecută la sectorul juvenil, unde am avut norocul să experimentez și să lucrez cu noile generații”, a declarat Cristi Chivu la conferința de presă.