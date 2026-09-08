Sport

La 16 ani după ce au cucerit Europa împreună, Cristi Chivu și Jose Mourinho au oferit un moment emoționant în Champions League, la Real Madrid – Inter

În 2010, Jose Mourinho și Cristi Chivu cucereau „tripla” europeană, iar 16 ani mai târziu fostul internațional român îi este adversar în Champions League. Gestul care a spus totul înaintea meciului de pe Bernabeu
Ciprian Păvăleanu
08.09.2026 | 22:54
La 16 ani dupa ce au cucerit Europa impreuna Cristi Chivu si Jose Mourinho au oferit un moment emotionant in Champions League la Real Madrid Inter
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Cristi Chivu și Jose Mourinho au oferit un moment emoționant înaintea meciului Real Madrid - Inter Milano. Foto: Colaj Hepta.ro
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După mulți ani petrecuți la nivel juvenil, Cristi Chivu (45 de ani) a devenit antrenor principal la Inter, echipa sa de suflet, iar în primul an a reușit să câștige eventul în Italia. Totuși, el a rămas dator în Champions League, iar noul sezon a început în forță, pe Bernabeu, împotriva lui Real Madrid. Antrenorul „los blancos” este nimeni altul decât Jose Mourinho (63 de ani), tehnicianul alături de care românul a scris istorie în tricoul „nerazzurrilor”.

Moment emoționant între Cristi Chivu și Jose Mourinho la Real Madrid – Inter

Este pentru prima dată când cei doi se întâlnesc din postura de antrenori. Jose Mourinho are o carieră vastă și este un adevărat maestru, în timp ce Cristi Chivu are toate elementele pentru a deveni un antrenor cel puțin la fel de mare ca „The Special One”.

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Cei doi au o relație foarte strânsă de pe vremea când portughezul i-a fost antrenor lui Cristi Chivu la Inter, iar acest lucru s-a văzut încă dinaintea partidei de pe Bernabeu, când cei doi antrenori au fost surprinși strângându-se puternic în brațe.

Cristi Chivu și-a exprimat admirația și recunoștința față de Jose Mourinho

La conferința de presă dinaintea meciului, Cristi Chivu a vorbit, inevitabil, și despre Jose Mourinho, care i-a fost mentor la Inter Milano. Antrenorul român și-a exprimat recunoștința față de portughez, însă a explicat că nu a luat nimic din stilul său de a antrena, pentru că în anii petrecuți la Primavera și-a format propriul stil.

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„Să joc aici este întotdeauna o onoare, iar stadionul este și mai frumos decât înainte, mai modern. Avem obligația de a scrie pagini importante în istoria clubului. În 2010 a fost fantastic. Mourinho este o persoană specială pe care am avut onoarea să o întâlnesc. M-a ajutat într-un moment dificil al vieții mele și nu uit acest lucru. Nu am copiat niciodată pe nimeni. Am o idee despre fotbal dezvoltată de-a lungul anilor în care am fost fotbalist și în perioada petrecută la sectorul juvenil, unde am avut norocul să experimentez și să lucrez cu noile generații”, a declarat Cristi Chivu la conferința de presă.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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