Cristi Chivu, sincer după ce a salvat-o pe Parma: „M-au făcut să cred că eventuala retrogradare nu va duce la exonerare”

Cristi Chivu a reușit un parcurs impresionant de la sosirea la Parma și . a arătat încă o dată că antrenorul român a lucrat mult la moralul jucătorilor, lucru explicat chiar de el într-un interviu pentru presa din Italia.

Cristi Chivu: „Când schimbi mediul, îți asumi riscuri”

Aflat la prima experiență la seniori, Cristi Chivu a reușit să o salveze pe Parma de la retrogradare și cel mai probabil , conform contractului pe care îl are cu gruparea din Serie A.

ADVERTISEMENT

Conducerea clubului din Italia , iar tehnicianul român a vorbit și el despre asta într-un amplu interviu pentru presa din „Cizmă”.

Fostul mare internațional român a explicat că l-a ajutat experiența de a lucra cu juniori de la Inter și că a reușit să îmbunătățească mentalul jucătorilor săi de la Parma.

ADVERTISEMENT

„(n. r. ce a văzut președintele Parmei la el) Trebuie să-l întrebi, poate pentru că sunt ambițios, exuberant sau pentru că am lucrat cu tineri de mult timp. Când schimbi mediul, îți asumi riscuri, nimeni nu poate garanta rezultatul. Nici un tehnician cu experienţă, nici un tânăr. În Parma m-am simțit întotdeauna parte dintr-un proiect pe termen lung. Cel puţin ei m-au făcut să cred că sunt şi că eventuala retrogradare nu va duce la exonerare.

Există, de asemenea, altceva, sper, idealul ar fi să putem pune împreună motivaţii, tactici, strategie, sensibilitate… Ajuns la Parma am petrecut mult timp cu grupul, încercând să-i conving pe băieți că, pentru a face acest lucru, ar trebui să-și asume responsabilități individuale.

ADVERTISEMENT

Ambițiile sunt importante, trebuie să-ți stabilești un obiectiv de a evita rutina și de a scăpa de mediocritate. Rutina duce la eșec. La Inter am reușit să câștigăm în orice condiție cu personalitate, cunoștințe, mentalitate, responsabilitate”.

ADVERTISEMENT

Cristi Chivu: „Am jucat mereu cu echipe mari pe mai multe fronturi”

„Cu Inter am fost buni în a ne menține după ce am fost conduși cu 2-0 în prima repriză. Am jucat mereu cu echipe mari pe mai multe fronturi și știu că pericolul este scăderea atenției. Când vine, este greu să te recuperezi.

Cu Juve a fost diferit. Știam că trebuie să jucăm luni seară, moartea Papei a impus schimbarea programului și am început să mă gândesc la jocul cu Lazio de sâmbătă. Două zile mai târziu eram din nou pe teren, nu mai știam cum să mă comport.

Am făcut un antrenament metabolic. Ne-am trezit cu doi jucători accidentați în zece minute, înlocuitorii s-au descurcat foarte bine”, a declarat Cristi Chivu, într-un interviu pentru .