Sport

Cristi Chivu știe ce i-a lipsit lui Inter în chinul de la Venezia. Ce a spus despre ”Derby della Madonnina”

Gabriel Neagu
28.10.2026 | 23:20
Cristi Chivu stie ce ia lipsit lui Inter in chinul de la Venezia Ce a spus despre Derby della Madonnina
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Cristi Chivu a vorbit despre Derby della Madonnina dupa victoria cu Venezia. sursa foto: hepta
Cristi Chivu a analizat prestația lui Inter din duelul contra Veneziei. Tehnicianul român și-a îndreptat atenția și spre derby-ul cu AC Milan, de la finalul acestei săptămâni.
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Inter s-a impus împotriva Veneziei, pe stadionul ”Pier Luigi Penzo”, în etapa 9 din Serie A, 2-0. Echipa lui Cristi Chivu a revenit pe primul loc în campionat și a consemnat cel mai bun start de sezon din istorie. Totuși, succesul a venit cu greu. ”Nerazzurrii” au profitat de două goluri anulate ale gazdelor și au câștigat grație a două autogoluri.

Cristi Chivu știe care a fost minusul ”nerazzurrilor” în Inter – Venezia 2-0

La finalul partidei dificile din ”Orașul Canalelor”, Cristi Chivu a recunoscut că planurile sale au fost date peste cap de Venezia. Pe lângă jocul dificil, echipa a avut de suferit și din cauza oboselii. Tehnicianul român a subliniat norocul de care a avut parte Inter pe ”Pier Luigi Penzo”. Mai mult, Cristi Chivu a fost impresionat de fotbalistul venit de la Lazio.

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”Eram cu puțină energie, lenți, puțin surprinși de blocajul jos, chiar dacă știam că așa va fi. Jucăm o dată la trei zile. În prima repriză, mă gândeam la Catania-Inter 3-1. Intri și crezi că poți exprima ceea ce nu ești capabil în ziua respectivă. Am avut noroc să câștigăm. Acestea sunt meciurile clasice care se întâmplă într-un sezon, de două sau trei ori, când ai puțină energie și convingere, crezând că poți câștiga cu minimul necesar.

Venezia ne-a obligat să abandonăm ceea ce plănuisem; ne-am asumat chiar și riscuri. Provedel ne-a ținut în joc astăzi și, în final, cu experiență, forță și chiar noroc, am reușit să câștigăm”, a spus Cristi Chivu, la finalul partidei contra Veneziei, pentru Sky Sports, conform tuttomercatoweb.

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  • 65% a fost posesia lui Inter în victoria contra Veneziei, 2-0

Cristi Chivu este pregătit de ”Derby della Madonnina”

Pentru elevii lui Cristi Chivu urmează unul dintre cele mai importante meciuri ale sezonului. Inter va întâlni, sâmbătă, 31 octombrie, pe San Siro, în etapa 10 din Serie A, marea rivală AC Milan. Duelul ar putea consemna momentul în care Inter rămâne lider solitar în campionat. Mai mult, ”nerazzurrii” vor începe partida cu un moral mai bun. Dacă elevii lui Chivu au învins pe Venezia, 2-0, rivala AC Milan a pierdut împotriva Bolognei, 2-4.

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Întrebat despre cum ar arăta echipa la derby, românul a răspuns: ”Vom încerca să facem tot posibilul, să ne recăpătăm energia în câteva zile. Mai ales energia mentală, precum băieții pe care a trebuit să-i sacrific astăzi în minutul 45 pentru a da un impuls. Dacă aș fi putut, aș fi schimbat întreaga echipă. Vom fi pregătiți”.

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Din postura de antrenor, Cristi Chivu a disputat doar două episoade din ”Derby della Madonnina”. Derby-ul orașului nu i-a purtat noroc românului. Inter a pierdut ambele partide în mandatul său, cu 0-1.

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