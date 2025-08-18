Cristi Chivu, sub lupa Reuters înainte de startul sezonului de Serie A: „Inter caută revanșa, dar pariază pe un începător”

Jurnaliștii de la au remarcat încă din titlul acestui articol faptul că oficialii lui Inter au decis să meargă pe mâna lui Cristi Chivu, un antrenor fără experiență la nivel de seniori, cu doar 13 meciuri oficiale până în momentul numirii, toate la Parma, formație pe care a reușit însă să o salveze de la retrogradare, pentru a-l înlocui pe banca tehnică a echipei din Milano pe Simone Inzaghi, plecat la finalul sezonului trecut în Arabia Saudită, la Al-Hilal.

Cristi Chivu, un pariu destul de riscant pentru Inter în acest sezon de Serie A, în viziunea jurnaliștilor de la Reuters

Astfel, ei consideră acest „pariu” făcut de conducerea clubului de pe „Giuseppe Meazza” în principiu drept unul destul de riscant, mai ales în contextul în care, au subliniat tot ei, echipa are o revanșă de luat după modul în care a încheiat stagiunea trecută.

Aici s-a făcut referire bineînțeles la pierderea titlului de campioană în ultimele două etape, la un punct diferență, în fața lui Napoli, la înfrângerea suferită în fața marii rivale AC Milan în semifinalele Cupei Italiei, dar, în mod evident, și la eșecul rușinos din finala Champions League, 0-5 cu PSG la Munchen.

De asemenea, s-a mai punctat și că tehnicianul român ar urma să aibă o misiune cu atât mai dificilă în atingerea acestui deziderat cu cât până în acest moment Inter nu s-a mișcat chiar foarte bine pe piața transferurilor.

Echipa din Milano vine după drama de la finalul stagiunii trecute și mizează acum pe un antrenor lipsit de experiență la nivel de seniori

„Nerazzurrii” au oficializat până acum doar trei transferuri: Ange-Yoan Bonny de la Parma, fost „elev” al lui Chivu deci pe „Ennio Tardini”, adus în schimbul sumei de 23 de milioane de euro, Luis Henrique de la Olympique de Marseille, în schimbul aceleiași sume, respectiv Petar Sucic de la Dinamo Zagreb pentru 14 milioane de euro.

În paralel însă, conducătorii Interului mai lucrează în prezent și la transferurile lui și Morten Frendrup de la Genoa lui Dan Șucu.

În schimb, cei de la Reuters au subliniat totuși și că românul are un background puternic ca fost fotbalist important al lui Inter, dar și ca antrenor la nivel de juniori, cu rezultate foarte bune chiar.

Cristi Chivu ar avea însă și un mare atu

Iar aceste aspecte, au notat ei, ar putea cântări foarte mult la un nou sezon solid făcut de echipa din Milano, atât în Serie A, cât și în Champions League, mai ales în condițiile în care are în plan, și a arătat deja acest lucru în măsură destul de mare, să mizeze ceva mai mult pe tinerii jucători crescuți de club, în principiu alături de care el a lucrat deja în perioada petrecută la Primavera, cel mai elocvent exemplu în acest sens fiind cel constituit de atacantul de doar 20 de ani Pio Esposito.

El a revenit în această vară la echipă după împrumutul la Spezia, acolo unde a avut evoluții foarte apreciate în sezonul trecut de Serie B, când această formație a terminat pe locul 3, dar a ratat promovarea în Serie A în urma disputării acelor meciuri de baraj.