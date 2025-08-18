Sport

Cristi Chivu, sub lupa Reuters înainte de startul sezonului de Serie A: „Inter caută revanșa, dar pariază pe un începător”

Interul lui Cristi Chivu a fost analizat în detaliu de jurnaliștii de la Reuters înainte de startul noului sezon de Serie A, dar și în perspectiva unei noi campanii în Champions League
Gabriel-Alexandru Ioniță
18.08.2025 | 21:04
Cristi Chivu sub lupa Reuters inainte de startul sezonului de Serie A Inter cauta revansa dar pariaza pe un incepator
SPECIAL FANATIK
Cristi Chivu pe banca Interului la un meci amical din această vară. Foto: Hepta

Jurnaliștii de la Reuters au remarcat încă din titlul acestui articol faptul că oficialii lui Inter au decis să meargă pe mâna lui Cristi Chivu, un antrenor fără experiență la nivel de seniori, cu doar 13 meciuri oficiale până în momentul numirii, toate la Parma, formație pe care a reușit însă să o salveze de la retrogradare, pentru a-l înlocui pe banca tehnică a echipei din Milano pe Simone Inzaghi, plecat la finalul sezonului trecut în Arabia Saudită, la Al-Hilal.

ADVERTISEMENT

Cristi Chivu, un pariu destul de riscant pentru Inter în acest sezon de Serie A, în viziunea jurnaliștilor de la Reuters

Astfel, ei consideră acest „pariu” făcut de conducerea clubului de pe „Giuseppe Meazza” în principiu drept unul destul de riscant, mai ales în contextul în care, au subliniat tot ei, echipa are o revanșă de luat după modul în care a încheiat stagiunea trecută.

Aici s-a făcut referire bineînțeles la pierderea titlului de campioană în ultimele două etape, la un punct diferență, în fața lui Napoli, la înfrângerea suferită în fața marii rivale AC Milan în semifinalele Cupei Italiei, dar, în mod evident, și la eșecul rușinos din finala Champions League, 0-5 cu PSG la Munchen.

ADVERTISEMENT

De asemenea, s-a mai punctat și că tehnicianul român ar urma să aibă o misiune cu atât mai dificilă în atingerea acestui deziderat cu cât până în acest moment Inter nu s-a mișcat chiar foarte bine pe piața transferurilor.

Echipa din Milano vine după drama de la finalul stagiunii trecute și mizează acum pe un antrenor lipsit de experiență la nivel de seniori

„Nerazzurrii” au oficializat până acum doar trei transferuri: Ange-Yoan Bonny de la Parma, fost „elev” al lui Chivu deci pe „Ennio Tardini”, adus în schimbul sumei de 23 de milioane de euro, Luis Henrique de la Olympique de Marseille, în schimbul aceleiași sume, respectiv Petar Sucic de la Dinamo Zagreb pentru 14 milioane de euro.

ADVERTISEMENT
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care...
Digi24.ro
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta președintelui american

În paralel însă, conducătorii Interului mai lucrează în prezent și la transferurile lui Ademola Lookman de la Atalanta și Morten Frendrup de la Genoa lui Dan Șucu.

ADVERTISEMENT
”Pare ireal, dar e adevărat”! Înainte de ”nunta secolului”, au semnat contractul: primește...
Digisport.ro
”Pare ireal, dar e adevărat”! Înainte de ”nunta secolului”, au semnat contractul: primește o avere, pe viață, în cazul despărțirii

În schimb, cei de la Reuters au subliniat totuși și că românul are un background puternic ca fost fotbalist important al lui Inter, dar și ca antrenor la nivel de juniori, cu rezultate foarte bune chiar.

ADVERTISEMENT

Cristi Chivu ar avea însă și un mare atu

Iar aceste aspecte, au notat ei, ar putea cântări foarte mult la un nou sezon solid făcut de echipa din Milano, atât în Serie A, cât și în Champions League, mai ales în condițiile în care Cristi Chivu are în plan, și a arătat deja acest lucru în măsură destul de mare, să mizeze ceva mai mult pe tinerii jucători crescuți de club, în principiu alături de care el a lucrat deja în perioada petrecută la Primavera, cel mai elocvent exemplu în acest sens fiind cel constituit de atacantul de doar 20 de ani Pio Esposito.

El a revenit în această vară la echipă după împrumutul la Spezia, acolo unde a avut evoluții foarte apreciate în sezonul trecut de Serie B, când această formație a terminat pe locul 3, dar a ratat promovarea în Serie A în urma disputării acelor meciuri de baraj.

Fanatik SuperLiga, marți, 19 august, ora 10:30. Cristi Coste are super invitați înainte...
Fanatik
Fanatik SuperLiga, marți, 19 august, ora 10:30. Cristi Coste are super invitați înainte de Aberdeen – FCSB
Ionuț Radu, în pericol! Celta Vigo îl vrea pe portarul de la FC...
Fanatik
Ionuț Radu, în pericol! Celta Vigo îl vrea pe portarul de la FC Barcelona
Ultimul meci pe Voyo! Bătălia pe drepturile TV la Aberdeen – FCSB a...
Fanatik
Ultimul meci pe Voyo! Bătălia pe drepturile TV la Aberdeen – FCSB a fost câștigată de Pro TV
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Flavius Stoican, ofertă bănoasă să plece de la CSM Reșița! Antrenorul și-a comunicat...
iamsport.ro
Flavius Stoican, ofertă bănoasă să plece de la CSM Reșița! Antrenorul și-a comunicat decizia
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!