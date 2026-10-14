Cristi Chivu, sub presiune! De câte puncte are nevoie Inter în Champions League după două înfrângeri în două meciuri

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Cu zero puncte după 180 de minute, campioana Italiei nu mai are marjă de eroare în Champions League. De câte puncte are nevoie Cristi Chivu și Interul său pentru a ajunge în primăvara celei mai importante competiții europene la nivel de cluburi.

Fără punct în Champions League, Interul lui Cristi Chivu tremură pentru calificare

După 1-2 pe Santiago Bernabeu cu Real Madrid, pentru Inter a venit un nou rezultat nefast. A fost un , într-un meci în care eroul negativ al formației pregătite de Cristi Chivu a fost portarul spaniol Josep Martinez, care .

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Cu traista goală după primele două etape, ”nerazzurrii” și-au complicat teribil situația în grupa unică din Champions League. Iar de acum încolo vor trebui să nu mai facă pași greșiți dacă vor să ajungă în fazele eliminatorii.

În baza a ceea ce s-a întâmplat în ultimele două sezoane, în care formatul a fost asemănător, situația nu este roz pentru trupa tehnicianului român, însă speranțe există în continuare. Totul este ca Chivu să elimine erorile defensive, iar echipa să înceapă să adune puncte.

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Ce s-a întâmplat în primul sezon cu noul format

În stagiunea 2024-2025 au fost necesare 16 puncte pentru a termina pe locul 8, care duce direct în optimile de finală. Aston Villa a prins acea poziție, în timp ce Atalanta, pe locul 9, a terminat cu 15 și a ajuns în play-off.

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Bătălia pentru play-off a avut-o în prim-plan acum doi ani chiar pe Club Brugge, care acum a dat lovitura la Milano. Belgienii au terminat pe locul 24, cu 11 puncte, în timp ce VfB Stuttgart a ratat calificarea cu 10 puncte. Prin urmare, primul sezon a oferit două praguri precise: 16 puncte pentru optimi și 11 pentru play-off.

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Vestea bună pentru Chivu vine din al doilea sezon

Sezonul 2025-2026 a confirmat într-o oarecare măsură ce se întâmplase cu un an în urmă. Încă o dată au fost necesare 16 puncte pentru a termina pe locul 8: Manchester City s-a calificat direct cu acest punctaj, în timp ce Real Madrid a terminat pe 9, cu 15 puncte.

Situația este diferită în ceea ce privește duelul pentru play-off, deoarece pragul a scăzut la 9 puncte, iar beneficiară a fost Benfica, clasată pe locul 24. Cu 8 puncte, PSV, Athletic Bilbao, Napoli și FC Copenhaga au părăsit competiția.

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Prin urmare, concluzia este una simplă: pentru a ținti spre optimile de finală, cel mai bine este să ai 16 puncte. Pentru play-off, lui Inter i-ar putea fi suficiente 9 puncte, dar 10-11 ar oferi o siguranță mult mai mare.

Program Inter în Champions League

Situația pentru optimile de finală devine, așadar, complicată pentru Inter: pentru a avea o garanție rezonabilă de a intra în primele opt, ar avea nevoie de cel puțin cinci victorii și o remiză în următoarele șase meciuri. Nu că intrarea în play-off ar fi mult mai ușoară: cu trei victorii și două remize ar fi în grafic, în timp ce cu trei victorii va depinde mult și de jocul rezultatelor.

După înfrângerile la limită din partidele cu Real Madrid și Club Brugge, formația pregătită de Cristi Chivu mai are de jucat șase meciuri în grupa de Champions League. Patru dintre ele vor avea loc anul acesta, iar ultimele două se vor disputa la începutul lui 2027.