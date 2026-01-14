Cristi Chivu surprinde după Inter – Lecce 1-0, deși e „campion de iarnă” în Serie A: „Mi s-a mai întâmplat”

ADVERTISEMENT

Cu mulți dintre titulari odihniți, lăsați pe banca de rezerve, și cu ajutorul schimbărilor făcute după pauză a propulsat-o pe Inter către victorie.

Cristi Chivu, un antrenor fericit după victoria lui Inter cu Lecce

Tehnicianul român a declarat după meci că se aștepta ca duelul să fie unul dificil pentru trupa sa, însă a fost mulțumit de atitudinea avută de jucătorii săi. Chivu a mai spus că vrea ca echipa sa să fie pe primul loc în luna mai, când se va încheia întrecerea internă, acesta fiind obiectivul său.

„Mă așteptam să fie dificil, când consumi atât de mult pe un meci ca cel de duminică seara și nu-ți poți atinge obiectivul, lipsa de energie se vede și mai mult. Am trăit asta și ca fotbalist, mi-a plăcut atitudinea echipei care, în ciuda dificultăților în anumite faze, a crezut în ea până la final și jucătorii au dat totul, ceea ce mă bucură.

Sunt asemenea meciuri care-ți pot face mai mult rău decât bine, dar noi am făcut totul pentru a câștiga și sunt mulțumit. Mi s-a întâmplat în carieră să câștig acest semi-titlu de campion de iarnă, dar nu contează pentru nimic, ceea ce contează este să ajungem în vârf în mai. Va fi un campionat pe muchie de cuțit, o bătălie până la capăt”, a spus Cristi Chivu pentru .

Inter a profitat de pasul greșit pe care Napoli l-a făcut contra lui Parma

Cele 3 puncte pe care echipa lui le-a câștigat sunt cu atât mai importante cu cât aduc un avantaj mărit față de Napoli. Trupa lui Antonio Conte și-a jucat și ea meciul restanță din runda cu numărul 16, contra lui Parma, acasă, și nu a putut să facă decât un egal, 0-0.

Astfel, distanța dintre Inter și Napoli este în acest moment de 6 puncte. Totuși, AC Milan rămâne în coasta rivalei din oraș, iar trupa lui Max Allegri poate să rămână la 3 puncte de Inter dacă reușește să obțină o victorie în disputa cu Como, formația care a reușit să fie una dintre revelațiile actualei stagiuni din Serie A.