Cristi Chivu, susținut de un membru important din conducerea lui Inter: „Va avea o carieră de antrenor de succes”

Cristi Chivu este apreciat la Inter de unul dintre oamenii importanți din conducere. Cine l-a lăudat pe antrenorul român.
Mihai Dragomir
07.09.2025 | 16:15
Cristi Chivu, apreciat de conducerea lui Inter. Cine l-a lăudat pe antrenorul român. Sursa Foto: Hepta.

După 1-2 acasă cu Udinese, lumea fotbalului italian a început să reacționeze pe seama lui Cristi Chivu. Tehnicianul român a fost analizat chiar și de un psiholog după eșecul din campionat. Se pare că un membru important din conducerea „nerazzurrilor” nu se îndoiește de fostul internațional român.

Susținere temeinică pentru Cristi Chivu la Inter. Cine este membrul din conducerea echipei care l-a lăudat public

Cristi Chivu are o misiune dificilă la Inter în acest sezon, preluând un club cu mari așteptări și unde a scris istorie în calitate de jucător. După victoria cu 5-0 contra lui Torino și după eșecul cu 1-2 în fața lui Udinese, părerile la adresa tehnicianului român au fost împărțite.

Javier Zanetti, fostul mare fundaș central argentinian și simbol pentru clubul din Milano, este în prezent vicepreședintele echipei. Acesta l-a lăudat pe Chivu și a declarat că este convins că va avea o carieră strălucită de antrenor.

„Reușește să transmită toată pasiunea jucătorilor. Va avea o carieră de antrenor de succes”

„Am jucat cu Cristi Chivu. Dincolo de faptul că mi-a fost coechipier, mi-a fost un frate, pentru că am trăit împreună momente minunate. Am câștigat foarte multe trofee.

Este genul de om despre care știi că va fi mereu acolo, și în momentele grele, și în cele bune. E mereu prezent. Cristian este acest tip de om, transmite toată pasiunea lui.

Pe lângă ideile sale tactice, el reușește să transmită toată pasiunea jucătorilor săi și, în opinia mea, va avea o carieră de antrenor de succes”, a spus Javier Zanetti, vicepreședintele lui Inter, citat de jurnaliștii italieni de la tuttomercatoweb.com.

Mihai Dragomir
