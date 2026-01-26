Cristi Chivu taie în carne vie la Inter: 3 jucători, OUT de la echipă!

ADVERTISEMENT

Interul sub comanda lui Cristi Chivu este pe primul loc în Serie A, însă rezultatele nu au fost mulțumitoare sută la sută pentru suporteri, care au remarcat că echipa nerazzurrilor are dificultăți mari în meciurile cu formații de top.

Cristi Chivu s-a decis: cei 3 jucători care sunt OUT de la Inter

și-a primit porția de critici, însă specialiștii spun că la Inter este nevoie și de schimbări la nivel de lot, unul care este format din jucători bătrâni, care se află spre finalul carierei. De altfel, chiar și Chivu a vorbit despre acest aspect și a recunoscut că trebuie făcută o tranziție între fotbaliștii în vârstă și sângele proaspăt ce urmează să fie adus la echipă.

Se pare că există deja primele 3 nume care vor pleca de la Inter în vară, când le expiră contractele. Portarul Yann Sommer, 37 de ani, fundașul Matteo Darmian, 36 de ani, și fundașul central Stefan De Vrj, 33 de ani, sunt cei 3 jucători care nu mai fac parte din planurile lui Cristi Chivu și pentru sezonul viitor, iar aceștia au fost deja înștiințați de faptul că trebuie să-și caute alte echipe, notează jurnalistul italian .

Inter îl vrea pe fiul fostului star de la AC Milan

, scouterii lui Inter l-au pus în cap de listă pe Robson Junior, fiul fostului jucător de la Real Madrid și AC Milan, Robinho. Tânărul brazilian, de doar 18 ani, joacă la Santos și a fost remarcat inclusiv de colegul său, Neymar.

Transferul său în Italia ar urma să-i coste destul de mult pe cei de la Inter. Șefii lui Santos vor minim 35 de milioane de euro pentru a-l lăsa pe sud-american să plece, iar italienii speră ca suma să fie mai mică și se pare că vor negocia în vară o trecere a sa în Serie A.

Jucătorul lui Inter care a dezamăgit și ar putea pleca și el

Ultima rundă din Serie A, în care Inter s-a impus clar, 6-2, cu Pisa, după ce a revenit de la 0-2, iar Cristi Chivu l-a scos la jumătatea primei părți pe Luis Henrique și l-a introdus pe Dimarco. Brazilianul a fost aspru criticat pentru evoluțiile sale și se pare că viitorul său la trupa nerazzurrilor este unul pus sub semnul întrebării.

Luis Henrique a fost folosit în banda dreaptă a lui Inter, în sistemul de 5 fundași, dar nu a părut în largul său. La Olympique Marseille, sud-americanul juca în alt sistem și era folosit în zona ofensivă, ca extremă, iar adaptarea la noul său rol din Italia l-a făcut să nu aibă evoluțiile așteptate.