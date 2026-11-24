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Inter va primi, miercuri, 25 noiembrie, vizita lui VfB Stuttgart, ora 22:00, în etapa cu numărul 5 din faza principală a Ligii Campionilor. Elevii lui Cristi Chivu (46 de ani) nu mai au voie să facă pași greșiți pentru a încheia în primele opt locuri și pentru a obține calificarea automată în optimile de finală ale competiției continentale.

Cristi Chivu a răbufnit la conferința de presă după acuzele din meciul cu Atalanta

Cu o zi înaintea duelului de pe ”Giuseppe Meazza”, antrenorul lui Inter se concentrează pe confruntarea contra germanilor. Totuși, nu a ratat ocazia de a răspunde . Deși ”nerazzurrii” au condus de trei ori cu două goluri, ultimele minute din meci au fost dezastruoase, fiind egalați.

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Tehnicianul român consideră că evoluția lui Inter nu se rezumă la numai la finalul partidei de pe Stadio Atleti Azzurri d’Italia:”Avem obligația să fim Inter, nu prea avem altceva de spus. Trebuie să fim noi înșine, fără aroganță și cu multă umilință. Suntem conștienți de ce nu funcționează și ce funcționează. Partea negativă ajunge pe prima pagină a ziarelor și atrage mai multă atenție din partea presei, dar trebuie să fim clari că trebuie să rafinăm ceea ce ne oferă continuitate ca obiectiv al nostru.

Putem analiza ce a mers prost în ultimele 10 minute. Am vorbit despre asta. Această echipă a dat dovadă de caracter în ultimii ani și nu este corect să vorbim doar despre 10 minute dintr-un meci. Când vorbim despre defensivă, vorbim despre 11 jucători care trebuie să aibă aceeași intensitate. La Bergamo, am jucat o fază defensivă bună, dar ar fi trebuit să facem mai bine”, a spus Cristi Chivu, la conferința de presă, conform .

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Evoluția defensivă a lui Inter a egalat recordul negativ din ultimul deceniu. Elevii lui Cristi Chivu au primit 17 goluri în primele 12 meciuri disputate din Serie A, având cea mai slabă apărare dintre toate echipele aflate pe locuri de calificare europeană. Această contraperformanță a mai fost semnată în sezonul 2022-2023. Atunci, Inter a încheiat stagiunea pe locul 3, cu 72 de puncte, în urma lui Napoli și Lazio.

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Stones revine după accidentare, dar o altă vedetă are probleme

Înaintea duelului VfB Stuttgart, românul nu are întregul efectiv disponibil. Întrebat despre starea de sănătate a lui Piotr Zielinski, Cristi Chivu a răspuns: ”Nu va fi disponibil”. Cristi Chivu a găsit, totuși, soluția pentru apărarea ”nerazzurrilor”, John Stones: ”E mai bine, va fi chemat mâine, ca la Bergamo” .

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De asemenea, un moment mult așteptat este revenirea lui Lautaro Martinez. Atacantul argentinian a revenit din : ”Trebuie să fim pregătiți să dăm tot ce avem mai bun. Toți cei trei atacanți sunt disponibili”. Astfel, există posibilitatea ca vârful sud-american să fie introdus încă din primul minut al partidei cu VfB Stuttgart.

Inter are misiune complicată în Liga Campionilor

Elevii lui Cristi Chivu au început dezastruos actuala campanie din Liga Campionilor, fiind înfrânți de Real Madrid (1-2) și Club Brugge (3-4). Ulterior, au învins pe Șahtior Donețk (1-0) și Feyenoord (3-0). Aflată la mijlocul parcursului în faza principală a competiției continentale, Inter se află pe locul 15, cu 6 puncte. Diferența față de Liverpool, ocupanta locului 9, este de trei lungimi.

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Conform rezultatelor din sezoanele precedente, ”nerazzurrii” își mai permit maximum un rezultat de egalitate pentru a nu rata clasarea în primele 8 echipe. Misiunea este una dificilă, luând în calcul viitorii adversari ai lui Inter în Liga Campionilor: