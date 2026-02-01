Cristi Chivu, dezvăluire emoționantă după Cremonese – Inter 0-2: „M-a trezit fata mea și m-am speriat. Așa trăim perioada asta!”

ADVERTISEMENT

Inter a revenit în Serie A după meciul precedent din Champions League. „Nerazzurrii” au bifat o nouă victorie și și-au consolidat fotoliul de lider în clasament. Vezi pe Fanatik.ro ce a declarat Cristi Chivu.

Ce a spus Cristi Chivu după Cremonese – Inter 0-2. „M-a trezit fata mea”

Inter are o perioadă bună în acest început de an. Italienii au reușit să încheie campania din faza ligii din Champions League cu o victorie (2-0 în deplasare cu Borussia Dortmund).

Calificați în optimi în competiția bogaților, „nerazzurrii” au revenit la meciurile de pe plan intern. și s-a distanțat, pentru moment, la 8 puncte de rivala AC Milan, aflată pe locul 2. Cristi Chivu, , a spus totul despre succesul obținut în deplasare.

„Maturitatea si găsirea metodei de a câștiga, ăsta e secretul pe care-l căutam. Mă bucur de rezultat și de prima repriză în care am forțat puțin planul de joc, am reușit să dăm doua goluri, în partea a doua pentru energie si contextul creat, am scăzut ritmul, nu am avut multe ocazii.

Nu a fost simplu. Am avut jucători care sunt pe teren din trei in trei zile. Următorul obiectiv este să avem consistență. Mereu putem fi mai buni. Mă bucură că vrem să fim cea mai buna versiune a noastră în ciuda dificultăților care apar.

Zilele trecute m-a trezit fata mea când am adormit în fața televizorului, când mă uitam la Europa League. Când m-a trezit fata mea m-am speriat că am întârziat la o ședință. Așa trăim în această perioadă cu atâtea hoteluri pe unde mergem mereu.

Mereu încerc să transmit încredere și dorință acestui grup superb, care are totul pentru a fi competitiv. Mai sunt multe meciuri, dar suntem într-o situație unde am ajuns datorita nouă. Trebuie să dăm continuitate, campionatul e foarte lung”, a spus Cristi Chivu după meci.

Cum arată clasamentul din Serie A

Inter merge foarte bine în Serie A, acolo unde, după succesul cu Cremonese, are 8 puncte avans față de locul 2, ocupat de rivala AC Milan. Iată ierarhia completă după meciul câștigat de echipa românului: