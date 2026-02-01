Sport

Cristi Chivu, dezvăluire emoționantă după Cremonese – Inter 0-2: „M-a trezit fata mea și m-am speriat. Așa trăim perioada asta!”

Inter a luat toate cele 3 puncte din deplasarea cu Cremonese. Vezi pe Fanatik.ro cum a reacționat Cristi Chivu după victoria obținută de echipa sa în etapa 23 din Serie A.
Mihai Dragomir
01.02.2026 | 21:50
Cristi Chivu dezvaluire emotionanta dupa Cremonese Inter 02 Ma trezit fata mea si mam speriat Asa traim perioada asta
ULTIMA ORĂ
Cristi Chivu a reacționat după o nouă victorie a lui Inter. Sursa Foto: Facebook Inter.
ADVERTISEMENT

Inter a revenit în Serie A după meciul precedent din Champions League. „Nerazzurrii” au bifat o nouă victorie și și-au consolidat fotoliul de lider în clasament. Vezi pe Fanatik.ro ce a declarat Cristi Chivu.

Ce a spus Cristi Chivu după Cremonese – Inter 0-2. „M-a trezit fata mea”

Inter are o perioadă bună în acest început de an. Italienii au reușit să încheie campania din faza ligii din Champions League cu o victorie (2-0 în deplasare cu Borussia Dortmund).

ADVERTISEMENT

Calificați în optimi în competiția bogaților, „nerazzurrii” au revenit la meciurile de pe plan intern. Inter a învins Cremonese cu 2-0 în etapa 23 din Serie A și s-a distanțat, pentru moment, la 8 puncte de rivala AC Milan, aflată pe locul 2. Cristi Chivu, cel care a reacționat imediat ce a văzut cu cine joacă Inter în primăvara europeană, a spus totul despre succesul obținut în deplasare.

„Maturitatea si găsirea metodei de a câștiga, ăsta e secretul pe care-l căutam. Mă bucur de rezultat și de prima repriză în care am forțat puțin planul de joc, am reușit să dăm doua goluri, în partea a doua pentru energie si contextul creat, am scăzut ritmul, nu am avut multe ocazii.

ADVERTISEMENT
Cine i-a întins capcana „Doamnei de Fier” a Ucrainei, Iulia Timoșenko. Legături care...
Digi24.ro
Cine i-a întins capcana „Doamnei de Fier” a Ucrainei, Iulia Timoșenko. Legături care duc de la biroul său la anturajul lui Zelenski

Nu a fost simplu. Am avut jucători care sunt pe teren din trei in trei zile. Următorul obiectiv este să avem consistență. Mereu putem fi mai buni. Mă bucură că vrem să fim cea mai buna versiune a noastră în ciuda dificultăților care apar.

ADVERTISEMENT
Neverosimil! A primit un pumn și ce a urmat a lăsat pe toată...
Digisport.ro
Neverosimil! A primit un pumn și ce a urmat a lăsat pe toată lumea fără cuvinte! Imaginile fac înconjurul lumii

Zilele trecute m-a trezit fata mea când am adormit în fața televizorului, când mă uitam la Europa League. Când m-a trezit fata mea m-am speriat că am întârziat la o ședință. Așa trăim în această perioadă cu atâtea hoteluri pe unde mergem mereu.

Mereu încerc să transmit încredere și dorință acestui grup superb, care are totul pentru a fi competitiv. Mai sunt multe meciuri, dar suntem într-o situație unde am ajuns datorita nouă. Trebuie să dăm continuitate, campionatul e foarte lung”, a spus Cristi Chivu după meci.

ADVERTISEMENT

Cum arată clasamentul din Serie A

Inter merge foarte bine în Serie A, acolo unde, după succesul cu Cremonese, are 8 puncte avans față de locul 2, ocupat de rivala AC Milan. Iată ierarhia completă după meciul câștigat de echipa românului:

Clasament Serie A după Cremonese - Inter 0-2

  • 4 februarie este data următorului meci pentru Inter, cu Torino, în Cupă
  • 22:00 este ora de start a meciului
SuperLiga, live blog etapa 24. FCSB – Csikszereda 1-0. Thiam trece pe lângă...
Fanatik
SuperLiga, live blog etapa 24. FCSB – Csikszereda 1-0. Thiam trece pe lângă majorarea scorului!
Eduard Pap, „nașul” lui Florin Tănase. Portarul lui Csikszereda i-a apărat vârfului de...
Fanatik
Eduard Pap, „nașul” lui Florin Tănase. Portarul lui Csikszereda i-a apărat vârfului de la FCSB un nou penalty după aproape 5 ani de la precedentul. Video
Juri Cisotti, două goluri în patru zile pentru FCSB! Italianul este pe val...
Fanatik
Juri Cisotti, două goluri în patru zile pentru FCSB! Italianul este pe val după ce a înscris cu Fenerbahce și Csikszereda
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Hagi și Rotaru, acuzați de blat după Farul-Craiova 4-1: 'O manoperă inteligentă. Totul...
iamsport.ro
Hagi și Rotaru, acuzați de blat după Farul-Craiova 4-1: 'O manoperă inteligentă. Totul împotriva celor de la FCSB'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!