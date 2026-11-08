Cristi Chivu tot nu îi convinge! Ce au remarcat analiștii de la CBS după Inter – Como 2-0: „E inacceptabil!”

ADVERTISEMENT

, analiștii de la CBS Sports au vorbit pe larg despre prestația echipei antrenate de Iar americanul Marco Messina a apreciat că antrenorul român are în continuare o problemă foarte mare, reprezentată de parcursul din Champions League, atât de până acum în acest sezon, cât mai ales cel din stagiunea precedentă.

Ce mare problemă ar avea în continuare Cristi Chivu la Inter, chiar și după victoria contra lui Como

Iar în acest sens, făcând apel la ce s-a întâmplat anul trecut, el a opinat că este „inacceptabil” pentru un club de talia celui din Milano să fie eliminat din competiție de o formație precum Bodo/Glimt. „Champions League a fost un eșec anul trecut. Să te scoată Bodo/Glimt? E inacceptabil pentru standardele lui Inter! Nu spun că trebuie să câștige Champions League, dar nu e suficient. Anul acesta l-am văzut încercând să acționeze, să joace mai sus, cu o linie avansată, ca Barcelona. Și de asta au primit multe goluri. Pe de altă parte, au câștigat eventul, prima dată când Inter face dubla de la Mourinho încoace, când Mourinho a făcut chiar tripla.

ADVERTISEMENT

Și înainte de înfrângerea din derby (n.r. cu Milan), a fost cel mai bun Inter ca medie de puncte. Chiar și după înfrângerea din derby, tot ar putea câștiga titlul. Dar tot trebuie să vedem o creștere, trebuie să-i vedem câștigând meciurile mari și trebuie să îi vedem descurcându-se mai bine în Champions League. Fără dubii!”, a spus Marco Messina în direct la

Cristi Chivu ar avea mare nevoie de lideri în teren și în vestiar

Iar în completare a venit Nigel Reo-Coker, fost fotbalist la West Ham, Aston Villa și Bolton, printre altele. El crede că la Inter există în prezent o criză de lideri în teren mai degrabă decât o problemă de antrenor: „Fără Lautaro Martinez, e o altă echipă. Vorbind despre lideri, duc lipsă de lideri.

ADVERTISEMENT

Asta este problema la această echipă a lui Inter, chestiunea care îi împiedică să treacă la următorul nivel. Poți să ai toți jucătorii pe care îi vrei, câteodată ai nevoie doar de cineva care să fie un lider și ceilalți jucători îi vor urma exemplul. Duc lipsă de lideri în această echipă”.