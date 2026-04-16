Cristi Chivu, trădat de Inter! Românul e aproape de titlu, dar conducerea a contactat deja un antrenor legendar

Inter a dezamăgit pe plan european în primul sezon al lui Cristi Chivu (45 de ani) la cârma echipei, dar are șanse reale să cucerească eventul în Italia. Conducerea „nerazzurrilor” ar fi dispusă să îi ofere antrenorului român o prelungire, însă, în același timp, visează la un alt antrenor: Diego Simeone (55 de ani), care se află momentan pe banca lui Atletico Madrid.

Presa din Franța a anunțat că șefii lui Inter ar fi dispuși să renunțe la Cristi Chivu în cazul în care l-ar convinge pe Diego Simeone. „La Inter, prima întrebare legată de sezonul viitor îl privește pe antrenorul Cristian Chivu. Românul s-a descurcat destul de bine în primul său sezon, în ciuda tranziției dificile după ‘era Simone Inzaghi’. Cu o echipă îmbătrânită și transferuri fără experiență în fotbalul italian, misiunea părea una dificilă. Nimic nu a fost ușor, dar Inter este pe primul loc în Serie A, cu un avans de 9 puncte față de a doua clasată, Napoli.

Dar, întrebarea rămâne pentru cei din conducere: poate Chivu să insufle un nou impuls pe termen lung? Cinci înfrângeri în campionat, dar, mai ales, eliminarea umilitoare din Champions League de către Bodo/Glimt au lăsat urme de îndoială. Conform surselor noastre, Inter ar fi pregătită să schimbe antrenorul dacă ar putea convinge candidatul ideal: Diego Simeone.

Acesta este principalul obiectiv pentru conducerea ‘nerazzurrilor’. Au apărut informații în martie cu privire la o înțelegere pentru a continua la Atletico Madrid până în 2027, dată la care îi va expira contractul. Acestea fiind spuse, zvonuri privind o posibilă plecare apăruseră deja în presa spaniolă, Inter fiind cea mai probabilă destinație. În culise, o parte din conducerea clubului italian a luat legătura inițială cu El Cholo pentru a vedea dacă există o posibilitate”, a notat jurnalistul Santi Aouna, de la site-ul .

Cristi Chivu și-ar putea prelungi contractul cu Inter

și în continuare, așadar rămâne de văzut dacă varianta Diego Simeone este una realistă. , iar salariul său ar urma să crească semnificativ.

După , Inter s-a distanțat la 9 puncte de formația clasată pe locul 2 în Serie A, Napoli. Așadar, echipa lui Cristi Chivu are șanse mari de a cuceri titlul în Italia, iar în Cupă va evolua la mijlocul săptămânii viitoare în returul semifinalelor. În prima manșă, Inter a remizat pe terenul lui Como, 0-0.

Diego Simeone, legătură specială cu Inter

Diego Simeone și-a exprimat în repetate rânduri aprecierea pentru Inter, club pe care l-a reprezentat ca jucător în perioada 1997-1999, fiind antrenat pentru o scurtă perioadă și de regretatul . „Nu depinde doar de mine, dar în cariera mea de antrenor, îmi pot imagina că într-o zi o voi antrena pe Inter. Cred să se va întâmpla”, afirma argentinianul în noiembrie 2025, înainte de partida pe care Atletico Madrid a câștigat-o cu 2-1 contra echipei antrenate de Cristi Chivu.