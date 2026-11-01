Cristi Chivu, transfer-bombă la Inter după eșecul cu AC Milan?! Anunțul lui Fabrizio Romano

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Inter a pierdut derby-ul contra lui AC Milan, pe San Siro, în etapa 10 a Serie A, 1-3. Atacul lui Cristi Chivu a părut fără soluții în fața apărării compacte a lui Ruben Amorim. Eșecul usturător suferit de ”nerazzurri” a convins conducerea clubului să apeleze la un transfer de urgență.

Inter este pregătită să readucă de urgență un fost jucător

Jucătorul dorit de Inter este Mauro Icardi. Argentinianul ar putea ajunge de urgență pe ”Giuseppe Meazza”, deși clubul i-a refuzat revenirea la echipă de mai multe ori. Decizia ar fi luată și din cauza problemelor de efectiv din atacul echipei. Astfel, ținând cont că până la perioada de transferuri mai sunt două luni, Inter își poate îndrepta atenția numai spre un .

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”Inter trebuie să ia o decizie în privința unui al cincilea atacant. Chivu a spus că va evalua situația și se va gândi. Bonny a avut febră, Pio Esposito, la fel, Lautaro este accidentat. Clubul este într-o stare de urgență. Inter s-a gândit să transfere un al cincilea atacant și în vară, a analizat câțiva jucători, dar în final a decis să nu facă nicio mutare. Nu voia să ia un jucător doar de dragul de a lua, pentru că nu găsise profilul ideal.

Nu e niciun dubiu că Icardi vrea să se întoarcă în Italia și la Inter. În ianuarie anul trecut, era pregătit să semneze cu Juventus, dar clubul a decis să nu facă mutarea. Icardi ar fi foarte fericit să se întoarcă la Inter, a spus-o și el, e foarte atașat de Inter. Dorința lui Icardi e clară, dar Inter va decide. Nici în vară, nici în septembrie, Inter nu a luat în calcul să-l readucă pe Icardi.

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Nu au fost negocieri, pentru că Inter i-a închis de fiecare dată ușa, pentru că era mulțumită de cei patru atacanți pe care îi are. Inter nu voia un 9 clasic, ci mai degrabă un atacant cu alte caracteristici. Situația actuală, criza aceasta, oferă o altă perspectivă. Vom vedea care va fi decizia finală a clubului și a antrenorului”, a scris Fabrizio Romano, potrivit .

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Mauro Icardi a petrecut 6 sezoane la Inter, în perioada 2013-2019. Atacantul a stârns 219 partide în tricoul ”nerazzurrilor” și a marcat nu mai puțin de 124 de goluri. Nu a cucerit niciun trofeu cu trupa de pe ”Giuseppe Meazza”, dar, pe plan individual, a fost golgheterul Serie A, în sezoanele 2014-2015 (22 de goluri) și 2018-2019 (29 de goluri).

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3.000.000 de euro este cota de piață a lui Mauro Icardi, conform Transfermarkt

Lautaro Martinez este marea pierdere a atacului lui Cristi Chivu

Problemele din atac ale lui Cristi Chivu au apărut după eșecul din etapa 2 a fazei principale a Ligii Campionilor, contra lui Club Brugge, 3-4. . Fotbalistul sud-american a ratat deja 5 partide și urmează încă două:

Feyenoord – Inter, 3 noiembrie, Liga Campionilor

Inter – Como, 8 noiembrie, Serie A

Până atunci, Cristi Chivu are la dispoziție doar trei atacanți. Principalele opțiuni din ofensivă ale lui Inter sunt Marcus Thuram, fotbalist aflat în curs de negociere a prelungirii contractului, Ange-Yoan Bonny și Pio Esposito.