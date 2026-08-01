Cristi Chivu, transfer pe bani mulți din Premier League! Campionul mondial a ajuns la un acord cu Inter

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Momentan, Interul lui Cristi Chivu nu a investit foarte mult în această perioadă de transferuri, însă se apropie de mutarea care ar putea fi recordul din acest mercato. După ce deja i-au semnat pe Manuel Akanji și John Stones de la Manchester City, milanezii ar fi ajuns la un acord verbal cu Cristian Romero, fundașul lui Tottenham.

Cât plătește Interul lui Cristi Chivu pentru Cristian Romero

Până în acest moment, transferurile lui Inter Milano au fost făcute în zona defensivă. Pe lângă Akanji și John Stones pentru poziția de stoper, Chivu se va mai putea folosi în sezonul următor de Aleksandar Stankovic, mijlocaș defensiv venit de la Club Brugge pentru 23 de milioane de euro, dar și de fostul portar al lui Lazio, Ivan Provedel.

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Cristi Chivu își va întări și mai mult compartimentul defensiv dacă Inter va reuși în cele din urmă să semneze cu Cristian Romero, fost campion mondial cu Argentina. Cei de la informează că fundașul central al lui Tottenham a ajuns la un acord verbal cu italienii, iar suma vehiculată este de 40 de milioane de euro, ceea ce ar însemna un transfer record în această vară pentru „nerazzurri”.

🚨 BREAKING: Inter and Tottenham have reached a verbal agreement for Cristian Romero! ​The fee is set at €40M. 💰🇦🇷 ​— — Nerazzurri Society (@nerazzurriSoci_)

Cristi Chivu a glumit cu jurnaliștii englezi pe baza transferurilor din Premier League

Fără doar și poate, Premier League este cel mai bogat campionat european, iar sumele care se plătesc pentru transferurile interne au ajuns să fie de-a dreptul exorbitante. Chelsea tocmai a plătit 138 de milioane pentru Morgan Rogers, de la Aston Villa, în timp ce Manchester City l-a luat pe Elliot Anderson de la Nottingham Forest pentru 135 de milioane de euro.

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În acest context, spunând că ar fi bine ca echipele din Premier League să mai investească bani și în transferuri din campionatele străine, nu doar în cele pe plan intern. „Ar fi fost frumos dacă echipele voastre ar cheltui mai mulți bani în străinătate decât pe plan intern, unde prețurile sunt foarte mari. Cu toate astea, am reușit să-l transferăm pe John Stones, care ne va ajuta foarte mult în defensivă din punct de vedere al calității, experienței și personalității”, a declarat Chivu.

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Mai degrabă Inter pare să investească bani în fotbaliștii din Premier League, însă, cu siguranță, nu-și permite să se atingă de starurile campionatului englez. Momentan, „nerazzurri” au plătit 15 milioane de euro pentru Akanji, în timp ce John Stones a venit liber de contract, după ce și-a încheiat înțelegerea cu Manchester City.