Sport

Cristi Chivu, tur de forță cu Inter în perioada de pregătire. Unde a ajuns campioana Italiei și ce amicale va juca

Inter își onorează contractele avantajoase pe care le-a semnat și a ajuns la capătul lumii. Unde va efectua Cristi Chivu (45 de ani) ultima parte a pregătirii de vară.
Traian Terzian
02.08.2026 | 12:16
Cristi Chivu tur de forta cu Inter in perioada de pregatire Unde a ajuns campioana Italiei si ce amicale va juca
ULTIMA ORĂ
Unde va face ultima parte a pregătirii Interul lui Cristi Chivu (45 de ani). Sursă foto: inter.it
ADVERTISEMENT

Doar trei săptămâni ne mai despart până la startul unui nou sezon în Serie A, iar Cristi Chivu a început să apese accelerația în pregătiri. Și asta pentru ca Inter să se prezinte la nivel maxim la ora primului joc oficial.

Unde se pregătește Interul lui Cristi Chivu înainte de startul noului sezon

După reunire, ”nerazzurrii” s-au dezmorțit la baza de la Appiano Gentile și au mers în Germania pentru un meci de pregătire cu Karlsruhe, câștigat cu 2-1. Apoi, Inter a plecat în Hong Kong pentru amicalul de lux cu Manchester City, în care s-au impus la loviturile de departajare.

ADVERTISEMENT

La scurt timp după jocul din Hong Kong, Cristi Chivu și elevii săi s-au suit din nou în avion. Conform tuttomercatoweb.com, delegația campioanei din Serie A a ajuns duminică, 2 august, la Perth (Australia), acolo unde se va desfășura ultima parte a pregătirii.

În perioada în care se vor antrena la Antipozi, ”nerazzurrii” vor juca și două meciuri amicale împotriva unor rivale din campionat. Mai întâi, miercuri, 5 august, de la ora 14:00, vor întâlni AC Milan, pentru ca trei zile mai târziu, tot de la ora 14:00, să dea piept cu Juventus.

ADVERTISEMENT
„Înșelătoria incredibilă” prin care un escroc a păcălit turiști și oficiali din Italia...
Digi24.ro
„Înșelătoria incredibilă” prin care un escroc a păcălit turiști și oficiali din Italia timp de zeci de ani cu un amfiteatru roman fals

Cum arată startul de sezon pentru Inter

Cristian Chivu va putea folosi săptămâna australiană pentru a mări intensitatea antrenamentelor, a îmbunătăți condiția fizică a jucătorilor și a consolida noile idei tactice. Antrenorul a primit deja feedback pozitiv de la jucătorii implicați în primele jocuri, dar așteaptă cu nerăbdare să-i recupereze treptat și pe ultimii fotbaliști care au fost în vacanță prelungită după Cupa Mondială.

ADVERTISEMENT
”Umilința e completă”: Donald Trump a spus doar două cuvinte și momentul face...
Digisport.ro
”Umilința e completă”: Donald Trump a spus doar două cuvinte și momentul face înconjurul lumii

Reveniți la lot cu puțin înainte de plecarea în Australia, Hakan Calhanoglu, Petar Sucic și Ange-Yoan Bonny ar putea fi folosiți încă din primul amical cu AC Milan. Întoarcerea lor îi va permite lui Chivu să extindă rotațiile și să înceapă să dezvolte o formație mai apropiată de cea cu care va începe noul sezon.

ADVERTISEMENT

Campioana en-titre din Serie A pornește la drum în apărarea trofeului cu o partidă pe teren propriu cu Monza, programată pe 22 august, de la ora 19:30. În etapa a doua va urma o deplasare la Cagliari, pentru ca apoi să vină și primul derby. În runda cu numărul 3, echipa lui Cristi Chivu primește vizita vicecampioanei Napoli.

Tragedie pentru Ionuț Lupescu. A murit mama fostului internațional
Fanatik
Tragedie pentru Ionuț Lupescu. A murit mama fostului internațional
Suporterii englezi „l-au luat în primire” pe Andrei Coubiș: „Câte cartonașe roșii credeți...
Fanatik
Suporterii englezi „l-au luat în primire” pe Andrei Coubiș: „Câte cartonașe roșii credeți că va lua?”
Legendarul Gigi Buffon, reacție fermă după tot scandalul de la naționala Italiei: ”L-aș...
Fanatik
Legendarul Gigi Buffon, reacție fermă după tot scandalul de la naționala Italiei: ”L-aș fi ales pe Conte”
Tags:
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Bombă! 'Nu de leucemie a murit!' Nepotul lui Mircea Lucescu spune ce i-a...
iamsport.ro
Bombă! 'Nu de leucemie a murit!' Nepotul lui Mircea Lucescu spune ce i-a fost fatal bunicului său: 'A suferit foarte mult'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!