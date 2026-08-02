Cristi Chivu, tur de forță cu Inter în perioada de pregătire. Unde a ajuns campioana Italiei și ce amicale va juca

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Doar trei săptămâni ne mai despart până la startul unui nou sezon în Serie A, iar Cristi Chivu a început să apese accelerația în pregătiri. Și asta pentru ca Inter să se prezinte la nivel maxim la ora primului joc oficial.

Unde se pregătește Interul lui Cristi Chivu înainte de startul noului sezon

După reunire, ”nerazzurrii” s-au dezmorțit la baza de la Appiano Gentile și au mers în Germania pentru un . Apoi, Inter a plecat în Hong Kong pentru amicalul de lux cu Manchester City, în care .

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La scurt timp după jocul din Hong Kong, Cristi Chivu și elevii săi s-au suit din nou în avion. Conform , delegația campioanei din Serie A a ajuns duminică, 2 august, la Perth (Australia), acolo unde se va desfășura ultima parte a pregătirii.

În perioada în care se vor antrena la Antipozi, ”nerazzurrii” vor juca și două meciuri amicale împotriva unor rivale din campionat. Mai întâi, miercuri, 5 august, de la ora 14:00, vor întâlni AC Milan, pentru ca trei zile mai târziu, tot de la ora 14:00, să dea piept cu Juventus.

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Cum arată startul de sezon pentru Inter

Cristian Chivu va putea folosi săptămâna australiană pentru a mări intensitatea antrenamentelor, a îmbunătăți condiția fizică a jucătorilor și a consolida noile idei tactice. Antrenorul a primit deja feedback pozitiv de la jucătorii implicați în primele jocuri, dar așteaptă cu nerăbdare să-i recupereze treptat și pe ultimii fotbaliști care au fost în vacanță prelungită după Cupa Mondială.

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Reveniți la lot cu puțin înainte de plecarea în Australia, Hakan Calhanoglu, Petar Sucic și Ange-Yoan Bonny ar putea fi folosiți încă din primul amical cu AC Milan. Întoarcerea lor îi va permite lui Chivu să extindă rotațiile și să înceapă să dezvolte o formație mai apropiată de cea cu care va începe noul sezon.

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Campioana en-titre din Serie A pornește la drum în apărarea trofeului cu o partidă pe teren propriu cu Monza, programată pe 22 august, de la ora 19:30. În etapa a doua va urma o deplasare la Cagliari, pentru ca apoi să vină și primul derby. În runda cu numărul 3, echipa lui Cristi Chivu primește vizita vicecampioanei Napoli.