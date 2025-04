Cristi Chivu, un munte de încredere înainte de Parma – Juventus. „Și eu mi-aș dori să intru pe teren!”

Parma lui Cristi Chivu și Dennis Man va avea parte de un meci extrem de complicat în această etapă, cu Juventus. Antrenorul român a prefațat partida de luni seară și se așteaptă la un test dificil, însă are mare încredere în jucătorii săi.

Duel de foc pentru Parma. Echipa antrenată de Chivu va juca cu Juventus

. Totuși, situația din partea de jos a clasamentului rămâne una extrem de echilibrată, iar orice rezultat, de acum până la finalul campionatului, este extrem de important.

ADVERTISEMENT

Partida cu Juventus va fi una dificilă, fără doar și poate, pentru Parma. Cristi Chivu își dorește să vadă atitudine și determinare din partea jucătorilor săi. Antrenorul român e convins că mai este mult de muncă pentru a ajunge la nivelul dorit, însă a recunoscut că progresul este unul vizibil.

Cristi Chivu: „Motivația, când joci contra lui Juventus, vine de la sine”

„Trebuie să ne păstrăm echilibrul. Spun asta de o săptămână – nu eram slabi înainte și nu suntem deodată o echipă de top acum. Era nevoie doar de o scânteie, de conștientizarea realității din clasament. Obiectivul este să muncim serios, să ne implicăm total pentru a obține orice rezultat. Trăim într-o realitate minunată, într-un oraș care merită Serie A, un loc care transmite calm și frumusețe. Am trăit în medii unde presiunea era sufocantă. Aici trebuie doar să muncești din greu, să te perfecționezi și să joci. E un mediu fantastic.

ADVERTISEMENT

Aș vrea să vedem mai mult cinism în fața porții. Cu Inter am avut două ocazii clare, unu la unu cu portarul, și le-am ratat. La fel și la Florența, după două minute. În Serie A, astfel de șanse sunt rare, mai ales pentru o echipă ca a noastră. Dacă ajungem de cinci ori în careu, trebuie să marcăm de cinci ori. La nivel de construcție și dezvoltare a jocului, am făcut lucruri bune contra Interului în repriza secundă și în prima repriză cu Fiorentina. În partea a doua, la Florența, am fost mai puțin consistenți. Cred că avertismentele primite ne-au făcut să evităm anumite riscuri. Dar nu caut scuze.

Motivația, când joci contra lui Juventus, vine de la sine. Chiar și eu mi-aș dori să intru pe teren! Provocarea e să-i faci pe jucători să înțeleagă că acest tip de energie trebuie să-l aducem în fiecare meci, indiferent de adversar. E important să gestionăm emoțiile, dorința de a reuși, frica de a nu greși. La acest nivel trebuie să știi să le controlezi”, a explicat Cristi Chivu la conferința de presă.

ADVERTISEMENT

„E o muncă, dar și o pasiune. Antrenorul e doar un ghid”

a fost extrem de modest înaintea meciului cu Juventus. Deși situația cruciaților s-a îmbunătățit de când Cristi Chivu a preluat conducerea, tehnicianul vorbește mai mult despre pregătirea următorului joc.

ADVERTISEMENT

„Mă bucur că am readus entuziasmul în rândul suporterilor, care au fost alături de noi acasă și chiar și la Verona. Fac ceea ce știu: încerc să completez ce le lipsește băieților. E o muncă, dar și o pasiune. Trebuie să vii la antrenamente cu dorință, nu doar să treci prin ziua așteptând salariul sau sfârșitul sezonului. Eu încerc să înțeleg momentele, să nu creez haos și să dau credit jucătorilor. Antrenorul e doar un ghid – cei care muncesc cu adevărat sunt ei, cei din teren.

Am avut o săptămână de muncă intensă, de calitate. Mai avem două zile, conferința vine mai devreme decât de obicei. Așteptăm încă să vedem dacă vom recupera unii jucători cu probleme, mai ales în cazul lui Cancellieri. E nevoie de răbdare”, a mai spus Cristi Chivu, confrom .