Cristi Chivu, vedetă în Serie A! Cum a fost surprins românul după victoria cu AS Roma. Video

Forma bună a lui Inter continuă și după pauza internațională. „Nerazzurri” au câștigat în deplasare la AS Roma, scor 0-1, și astfel că și-au consolidat poziția în fruntea clasamentului. Campionatul italian a surprins bucuria lui Cristi Chivu de la fluierul final.

Cristi Chivu, val de bucurie după victoria cu AS Roma

În urma succesului cu AS Roma, Inter a ajuns la 6 victorii consecutive în toate competițiile. Unicul marcator al partidei a fost Bonny, atacant adus în Milano chiar de la fosta echipă a lui Chivu, Parma.

Partida din capitala Italiei a fost extrem de tensionată, Inter având nevoie mare de cele trei puncte. Nu doar jucătorii au simțit această presiune, ci și

Acest moment a fost surprins de camerele aflate pe stadion. Pe contul oficial de TikTok, Seria A a postat un filmuleț în care a fost regăsit „modul în care a trăit Cristi Chivu ultimul minut cu AS Roma”. După fluierul final, antrenorul român s-a bucurat alături de staff, dar și de jucători. În clipul postat de campionatul oficial a fost folosită și melodia .

1 min with Chivu. Pure football vibes ⚽🔥🇷🇴

Ce a declarat Cristi Chivu după AS Roma – Inter 0-1

Cristi Chivu s-a arătat mulțumit după victoria importantă a lui Inter pe Stadio Olimpico: „Am avut o primă repriză bună, dar în partea a doua am căzut din punct de vedere fizic, adversarii ne-au dominat, dar am câștigat multe dueluri, am avut și noroc.

Sunt mulțumit cu cele trei puncte, nu va fi ușor pentru nimeni la Roma. (n.r. despre schimbarea lui Lautaro Martinez) A participat doar la un antrenament, a fost afectat de o răceală puternică, dar, ca un căpitan adevărat, a dat totul. Cu sacrificiu, muncă și umilință, s-a aruncat în acest rol și a condus echipa, atât pe gazon, cât și în afara lui.

Îmbrățișarea de la final? Am alergat înspre ei în timp ce mergeau să se bucure. Am obținut un rezultat important. (n.r. vei urmări meciul lui AC Milan de duminică?) Depinde de ce vor spune soția și fiica mea…”, a afirmat tehnicianul român, conform jurnalistului .

Ce urmează pentru Inter după succesul cu AS Roma

Călătoria la Roma a reprezentat prima dintr-o serie de trei meciuri pentru Interul lui Cristi Chivu. Marți, de la ora 22:00, „nerazzurrii” vor evolua în Champions League pe terenul echipei Royale Union Saint-Gilloise, iar sâmbătă, de la ora 19:00, este programat un nou derby în Serie A, împotriva campioanei Napoli.

Ulterior, până la pauza pentru meciurile internaționale din noiembrie, Inter va mai juca în Serie A cu Fiorentina (acasă), Verona (în deplasare) și Lazio (acasă), iar în Champions League va primi vizita echipei cel mai slab cotate din această fază, Kairat Almaty, campioana Kazahstanului.