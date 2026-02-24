Cristi Chivu, veste de ultimă oră despre viitorul lui Inter! Totul depinde de meciul cu Bodo/Glimt

ADVERTISEMENT

a pierdut meciul tur cu Bodo/Glimt, 1-3, în Norvegia, și pornește cu șansa a doua la calificarea mai departe în optimile Champions League. Totuși, echipa condusă de Cristi Chivu pare montată să reușească să întoarcă scorul defavorabil din prima manșă.

Meciul dintre Inter și Bodo/Glimt urmează să stabilească data la care se joacă derby-ul cu AC Milan

Pe fundalul unei stagiuni în care Inter domină autoritar topul Seriei A, atenția fotbalistică din peninsulă se îndreaptă acum către viitorul derby milanez, ce ar putea avea loc duminică, 8 martie, la ora 21:45, sau, într-un scenariu alternativ, sâmbătă, 7 martie, la ora 19:00. Decizia finală privind data exactă va fi luată de oficialii din Serie A în funcție de rezultatul partidei de Champions League a nerazzurrilor din această săptămână și de posibilul program viitor european al echipei antrenate de Cristi Chivu.

Un meci în plus în timpul săptămânii, adică o calificare a lui Inter, împinge derby-ul spre sâmbătă, în timp ce o eliminare ar însemna că Derby della Madonnina se va putea juca duminică. Dacă merge mai departe în Liga Campionilor, atunci finalista de anul trecut urmează să aibă un meci în optimi, miercuri, mai exact, pe 11 martie, iar returul ar urma să fie 17 martie, motiv pentru care va fi afectată programarea meciului cu AC Milan, notează .

Inter domină Serie A sub comanda lui Cristi Chivu. Avans mare față de rivala AC Milan

Cristi Chivu a fost instalat în vară pe banca tehnică a lui Inter, asta după ce Simone Inzaghi a ales să plece și să meargă la Al Hilal, în Arabia Saudită. Echipa era cu moralul la pământ după ce pierduse luptă pentru câștigarea Serie A în fața lui Napoli, iar finala Champions League s-a terminat cu o umilință, 0-5, în duelul cu PSG.

Acum, în , cei de la Inter domină întrecerea și au obținut 64 de puncte din cele 26 de partide jucate, iar avansul față de locul 2, ocupat de AC Milan, este de 10 puncte. De asemenea, trupa condusă de Cristi Chivu este și în semifinalele Cupei Italiei, unde va juca împotriva celor de la Como, în dublă manșă.