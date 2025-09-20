Sport

Cristi Chivu, veste uriașă înainte de Inter – Sassuolo: „S-a antrenat cu noi”. Cum i-a fentat pe jurnaliști la conferință

Cristi Chivu a prefațat meciul pe care Inter îl va disputa duminică pe teren propriu contra lui Sassuolo. Tehnicianul român a vorbit și despre situația lui Lautaro Martinez.
Bogdan Mariș
20.09.2025 | 16:15
Cristi Chivu a vorbit despre situația lui Lautaro Martinez înainte de partida Inter - Sassuolo. FOTO: Hepta

Inter a debutat cu un succes în Champions League, 2-0 pe terenul lui Ajax, însă „nerazzurrii” nu își permit să sărbătorească prea mult acea victorie. Duminică, de la ora 21:45, trupa lui Cristi Chivu va juca pe San Siro contra lui Sassuolo, iar echipa antrenorului român nu are altă variantă decât victoria.

Ce a declarat Cristi Chivu înainte de Inter – Sassuolo

Nou-promovata Sassuolo a obținut în etapa precedentă prima victorie din acest sezon, însă succesul a sosit contra unui adversar de calibru: Lazio. Și Inter are tot 3 puncte momentan în clasamentul din Serie A, deoarece după succesul clar din prima rundă, 5-0 cu Torino, „nerazzurrii” au suferit două înfrângeri, 1-2 cu Udinese și 3-4 cu Juventus.

În acest context, echipa lui Cristi Chivu nu își permite să facă vreun pas greșit contra lui Sassuolo, iar antrenorul român și-a avertizat elevii cu privire la acest aspect: „Sassuolo este o echipă bine pregătită și periculoasă, care ne poate pune probleme. Trebuie să fim pregătiți din toate punctele de vedere”.

Cristi Chivu a anunțat în ce situație se află Lautaro Martinez înainte de meciul cu Sassuolo

Lautaro Martinez nu a fost disponibil pentru meciul cu Ajax, în care Marcus Thuram a fost omul decisiv pentru Inter. Cristi Chivu a dezvăluit că argentinianul va reveni în lot pentru partida cu Sassuolo. „Lautaro s-a antrenat cu noi astăzi (n.r. sâmbătă). Tot timpul dă totul și înțelege momentele dificile ale echipei. Nu se dă bătut niciodată.

Miercuri nici nu putea să meargă, dar a venit la baza de pregătire, era dispus să intre în teren. Va fi disponibil pentru meciul de mâine”, a declarat Cristi Chivu la conferința de presă, conform TuttoMercatoWeb. Întrebat de jurnaliștii italieni dacă Josep Martinez va fi titularizat în dauna lui Yann Sommer, tehnicianul român a oferit un răspuns evaziv. „Un Martinez va juca”, a spus, râzând, antrenorul Interului, fără să clarifice dacă se referă la portarul spaniol sau la atacantul argentinian.

Cum a reacționat Cristi Chivu la atacurile rivalilor

Cristi Chivu a comentat în cadrul conferinței de presă și afirmațiile făcute de reprezentanții rivalelor din Serie A. „Am o mie de alte lucruri la care trebuie să mă gândesc. Gălăgia pe care o fac adversarii face parte din sport, tot timpul a fost un subiect de discuție. Merg înainte, sunt ocupat cu lucrurile pe care trebuie să le fac pentru a-i ajuta pe băieți. Echipa merită să fie apărată, pentru că este puternică”, a transmis tehnicianul român.

