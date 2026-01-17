Sport

Cristi Chivu, „victorie” în mercato contra lui Dan Șucu! Jucătorul dorit de Genoa va semna cu Inter

Inter este foarte aproape de finalizarea unui transfer, fotbalistul urmând să sosească în curând la Milano. Vestea este una neplăcută pentru Dan Șucu, deoarece jucătorul se afla și pe lista celor de la Genoa.
Bogdan Mariș
17.01.2026 | 06:45
Cristi Chivu victorie in mercato contra lui Dan Sucu Jucatorul dorit de Genoa va semna cu Inter
Cristi Chivu l-a „învins” pe Dan Șucu în mercato. FOTO: colaj Fanatik
Inter a ajuns la un acord cu Hajduk Split pentru transferul tânărului fundaș central Branimic Mlacic (18 ani). „Nerazzurrii” vor plăti 5 milioane de euro, plus eventuale bonusuri, pentru apărătorul croat, care a fost dorit în această iarnă și de gruparea patronată de Dan Șucu, Genoa.

Inter a transferat fotbalistul dorit de Dan Șucu. Când ar urma să ajungă acesta sub comanda lui Cristi Chivu

Presa din Italia a dezvăluit că echipa lui Cristi Chivu s-a înțeles cu Hajduk Split pentru transferul fundașului Branimir Mlacic, internațional de tineret al Croației. „Fundașul născut în 2007 va sosi de la Hajduk Split în schimbul sumei de aproximativ 5 milioane de euro. El va semna un contract pe 5 ani cu „nerazzurrii” și va rămâne în Croația, sub formă de împrumut, până la finalul sezonului.

Ultimele probleme birocratice au fost rezolvate. Genoa și Udinese au încercat să îl transfere în ultimele zile, dar avantajul lui Inter era prea mare. Croatul ar trebui să sosească în Italia la începutul săptămânii viitoare pentru a efectua vizita medicală și pentru a semna contractul”, au transmis cei de la fcinternews.it, care citează Sky Sport.

Cine este Branimir Mlacic

Născut chiar la Split, Branimir Mlacic a început fotbalul la Trogir 1912, înainte de a face pasul spre Hajduk în 2018, la vârsta de 11 ani. Tânărul fundaş central a intrat în circuitul primei echipe încă din stagiunea precedentă şi a debutat în vara lui 2025, devenind un jucător de bază pentru antrenorul spaniol Gonzalo Garcia.

Mlacic a strâns 18 prezențe în toate competițiile, reușind să ofere și două pase decisive. După ce a evoluat pentru naționalele U18 și U19 ale Croației, fundașul a debutat în 2025 la echipa U21, fiind integralist în meciul cu Lituania (4-0) din preliminariile Campionatului European.

Ce variante are Cristi Chivu în centrul defensivei

Momentan, Cristi Chivu se bazează pe șase fotbaliști în centrul defensivei: Manuel Akanji, Alessandro Bastoni, Yann Bisseck, Stefan de Vrij, Francesco Acerbi și Tomas Palacios. În sezonul următor, situația se va schimba însă. Împrumutat de la Manchester City, Akanji și-a exprimat dorința de a continua la Inter, însă de Vrij și Acerbi au șanse mari să părăsească echipa.

„Nerazzurrii” erau dispuși să renunțe la cei doi chiar în această iarnă, pentru a-i oferi ca monedă de schimb într-un eventual transfer al lui Joao Cancelo de la Al Hilal. Mutarea a căzut însă, deoarece portughezul și-a dorit să revină la Barcelona, club cu care a și semnat până în vară.

