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Cristi Chivu, victorie mare în startul sezonului în faţa lui Juventus! Meciul a fost întârziat dintr-un motiv hilar. Video

Cristi Chivu și Inter au câștigat amicalul de lux împotriva lui Juventus. Intră pe FANATIK pentru a vedea toate detaliile partidei și motivul incredibil pentru care meciul a fost întârziat.
Dragos Petrescu
08.08.2026 | 17:05
Cristi Chivu victorie mare in startul sezonului in fata lui Juventus Meciul a fost intarziat dintrun motiv hilar Video
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Interul lui Cristi Chivu, victorie cu 2-1 în amicalul cu Juventus // FOTO: hepta.ro
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Inter Milano, echipa antrenată de românul Cristi Chivu (45 de ani) și campioana en-titre din Serie A, a învins-o pe marea rivală Juventus cu scorul de 2-1 în penultimul amical al verii. Meciul a avut loc pe Optus Stadium din Perth, Australia, și a fost întârziat timp de 12 minute din cauza unui moment artistic hilar.

Amicalul Juventus – Inter 1-2 a fost întârziat 12 minute din cauza unui moment artistic!

Meciul era programat să înceapă la ora 14:00 (ora României), însă startul a fost dat cu 12 minute mai târziu. Acest lucru s-a întâmplat din cauza spectacolului muzical care s-a petrecut pe teren, chiar după ce jucătorii celor două echipe și-au făcut apariția pe gazon. Momentul muzical, specific triburilor australiene, a stârnit reacții amuzante în mediul online, în special după ce regizorii de transmisie au surprins figurile fotbaliștilor, unii dintre ei părând extrem de amuzați de sunetele auzite și de costumațiile artiștilor.

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Echipa lui Chivu a deschis scorul în minutul 20 al întâlnirii, grație golului marcat de Federico Dimarco. Totul a plecat de la ivorianul Ange-Yoann Bonny, care a desfășurat o acțiune splendidă în banda stângă, ulterior a trimis în careu, iar italianul a înscris cu un șut pe jos, expediat la colțul lung.

Mai apoi, francezul Diouf a făcut 2-0 în minutul 62, după o combinație cu Pio Esposito. Golul de onoare al trupei lui Luciano Spalletti a venit în finalul partidei, mai exact în minutul 85, atunci când Francisco Conceicao l-a învins pe Josep Martinez. Urmărește rezumatul VIDEO al partidei AICI.

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Interul lui Cristi Chivu va juca ultimul amical al verii cu Betis Sevilla

Amicalul cu Juventus a reprezentat cea de-a patra partidă amicală a „nerazzurrilor” în actuala perioadă de pregătire. Primele trei au fost disputate împotriva nemților de la Karlsruher FC (victorie cu 2-1), englezilor de la Manchester City (3-1 la loviturile de departajare după 1-1 în timp regulamentar) și rivalei locale AC Milan (1-1).

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Ultima partidă de pregătire a elevilor lui Chivu va avea loc pe 15 august, atunci când Inter o va întâlni pe Real Betis Sevilla. Ulterior, câștigătoarea „Scudetto”-ului și deținătoarea Cupei Italiei va începe sezonul de Serie A pe 22 august, pe teren propriu cu nou-promovata AC Monza.

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Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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