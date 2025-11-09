Cristi Chivu, victorie uriaşă în Serie A! Inter, noul lider al campionatului. Video

ADVERTISEMENT

Inter a trecut rapid peste eșecul suferit în derby-ul cu Napoli de pe 25 octombrie și a început o nouă serie de victorii. Trupa lui Cristi Chivu a învins-o pe Lazio cu 2-0 în etapa a 11-a din Serie A, al patrulea succes consecutiv în toate competițiile, și a profitat de pașii greșiți făcuți de rivale pentru a reveni în fotoliul de lider.

Inter, victorie uriașă cu Lazio

Inter a avut un start excelent în partida cu Lazio, reușind să deschidă scorul încă din minutul 3. Ajuns în jumătatea adversă, fundașul central Alessandro Bastoni a recuperat un balon și i-a pasat lui Lautaro Martinez, care a punctat cu un șut excelent, la care goalkeeperul advers Provedel nu a avut nicio șansă.

„Nerazzurrii” au mai avut și alte ocazii notabile în prima parte, însă nu au reușit să își mărească avantajul. Golul de 2-0 a sosit în minutul 62, când Ange-Yoan Bonny a împins balonul în plasă din câțiva metri la capătul unei faze la care au contribuit Lautaro Martinez și Federico Dimarco.

Zielinski a trimis și el balonul în poartă câteva minute mai târziu, însă reușita a fost anulată pentru un henț comis de Dimarco. Formația pregătită de Maurizio Sarri a avut mai multe oportunități de a reveni în joc, cea mai mare fiind a lui Mario Gila, care a lovit bara transversală, însă Inter a protejat avantajul de pe tabelă și a obținut un nou succes important. Cele mai importante faze ale partidei pot fi urmărite .

Interul lui Chivu a revenit pe primul loc în Serie A

Înainte de startul rundei, gruparea pregătită de ocupa locul 3 în clasament, însă „nerazzurii” au profitat de pașii greșiți făcuți de rivale pentru a reveni în fotoliul de lider. Sâmbătă, AC Milan a obținut un singur punct din disputa cu Parma, 2-2, iar duminică, Napoli a cedat surprinzător, 0-2 pe terenul celor de la Bologna.

Așadar, cu 24 de puncte, Inter ocupă primul loc, fiind la egalitate cu AS Roma, care are însă un golaveraj inferior. Cele două sunt urmate de Napoli și AC Milan, cu câte 22 de puncte, iar pe locul 5 se află f , cu 21 de puncte. Juventus, grupare preluată recent de Luciano Spalletti, este pe poziția a șasea, cu 19 puncte.