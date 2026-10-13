Cristi Chivu visează la câștigarea Ligii Campionilor cu Inter! Supercomputerul îi dă motive să creadă cu adevărat: șanse uriașe pentru campioana Italiei

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de marți seară din etapa a doua a fazei principale din UEFA Champions League că țintește să câștige marele trofeu alături de campioana Italiei și din postură de antrenor, după ce a făcut acest lucru ca fotbalist în 2010, sub comanda lui Jose Mourinho.

Cristi Chivu a anunțat că vrea să câștige Champions League cu Inter Milano chiar și în acest sezon

Tehnicianul român a subliniat cu această ocazie că, în viziunea sa, pentru atingerea unor astfel de deziderate foarte înalte, este esențial în primul rând ca în acest demers să se plece de la o simplă aspirație în acea direcție. Pe de altă parte, a transmis și că din punctul său de vedere nimic nu poate fi cert într-o astfel de călătorie și, în consecință, nimeni nu poate garanta obținerea unui astfel de succes.

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În schimb, Chivu a apreciat și că singura cale certă pentru atingerea unui astfel de obiectiv este constituită de munca asiduă depusă zilnic în această direcție. În ultimii ani, cu Simone Inzaghi antrenor, Inter Milano a ajuns de două ori în finala Champions League. În 2023, italienii au fost învinși la Istanbul de Manchester City, scor 0-1. Iar în 2025, la Munchen, au fost „pulverizați” de Paris Saint-Germain, scor 0-5. Așadar, în acest context, presiunea pe umerii lui era foarte mare în momentul numirii pe banca lui Inter.

Iar în primul său sezon, românul nu a reușit nimic notabil în Champions League. Ba chiar din contră. A fost eliminat de surpriza Bodo/Glimt încă din faza play-off-ului pentru accederea în optimile de finală. Chiar dacă a reușit să câștige eventul în Italia în sezonul trecut, acea „pată neagră” reprezentată de eliminarea prematură din UCL a rămas. Astfel, în continuare presiunea pentru un parcurs cât mai lung în această competiție este foarte mare, poate chiar și mai mare decât în stagiunea precedentă.

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Supercomputerul îi dă lui Cristi Chivu motive reale să viseze

Mai mult, ediția în curs a început cu o înfrângere pentru Inter pe terenul lui Real Madrid, scor 1-2, însă după un joc solid prestat de campioana din Serie A, dar în egală măsură în baza unor greșeli mari în apărare. Chiar și în aceste condiții însă, înaintea partidei de marți seară de pe teren propriu contra lui Club Brugge din runda a doua, echipa lui Cristi Chivu este creditată cu șanse foarte mari la calificarea directă în optimile de finală în acest sezon de UEFA Champions League.

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Ceea ce înseamnă că italienii ar urma, conform calculelor hârtiei din acest moment bineînțeles, să scape de acel play-off de după faza principală, acolo unde au fost eliminați anul trecut. Pentru acest lucru, după cum se știe deja foarte bine de altfel, este nevoie ca Inter să încheie această grupă unică în primele opt poziții. Iar din analiza făcută în cursul zilei de luni de către statisticienii de la Football Meets Data reiese că „regina” din Serie A ar avea în prezent șanse foarte mari să termine faza principală chiar pe locul 8, sub PSG, Barcelona, Real Madrid, Arsenal, Bayern Munchen, Manchester City și Liverpool, dar peste Atletico Madrid, Aston Villa, Borussia Dortmund sau Manchester United.

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Inter Milano are șanse foarte mari să ajungă direct în optimile Champions League în acest sezon

În proiecția realizată în acest punct al competiției de către acel supercomputer, despre se crede că ar urma să încheie cele opt meciuri din grupa unică din Champions League cu 17 puncte, respectiv cinci victorii, două rezultate de egalitate și o singură înfrângere, și un golaveraj de +4. Asta ar însemna că în principiu ar trebui ca italienii să nu mai piardă vreo partidă până la finalul fazei principale, întrucât acel singur eșec prevăzut în această analiză a fost înregistrat deja contra lui Real Madrid. În afara meciului de marți seară de pe teren propriu cu Brugge, Inter Milano mai are de jucat în grupa unică din Champions League șase partide, cu Șahtior Donetsk, VfB Stuttgart și Liverpool pe teren propriu, respectiv cu Feyenoord, Borussia Dortmund și Slovan Bratislava în deplasare.