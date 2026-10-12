Cristi Chivu vrea să câștige Champions League cu Inter: „Trebuie să țintim sus”

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(45 de ani) a susținut conferința de presă premergătoare meciului – Club Brugge de marți seară din etapa a doua a fazei principale din Printre altele, antrenorul român a vorbit destul de mult inclusiv despre posibilitatea de a câștiga marele trofeu în acest sezon alături de gruparea de pe „Giuseppe Meazza”, după ce a făcut acest lucru ca fotbalist în 2010, sub comanda lui Jose Mourinho.

Cristi Chivu a vorbit despre câștigarea trofeului UEFA Champions League cu Inter Milano

Fostul căpitan al naționalei României a subliniat astfel că este extrem de important într-un context de acest gen ca în primul rând să fie setate aspirații cât mai înalte cu putință pentru a se putea spera măcar în primă fază la atingerea unui astfel de deziderat. „Trebuie să țintim sus în toate competițiile și visul să se transforme în responsabilitate, în căutarea constantă a perfecționării care îți poate oferi șansa de a câștiga. Nu are rost să privim prea departe, nu trebuie să dăm nimic ca sigur. Ne confruntăm cu un adversar de calitate, dar sunt sigur că echipa va intra pe teren cu atitudinea corectă.

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Uneori greșim, dar ideea noastră este să ne simțim bine în teren și să încercăm să dominăm orice echipă. Nu există rețetă, nu există un antrenor care să garanteze că vei obține rezultatul dorit. Dar dacă reprezinți Inter, trebuie să creezi condițiile pentru a reuși. Putem și trebuie să creștem. La fiecare nivel. Chiar și lotul, care a fost întărit, se poate îmbunătăți în timp.

Nu spun asta ca o critică la adresa clubului, să fim clari! O spun pentru că totul în fotbal poate fi ameliorat. Nu-mi place să vorbesc despre titulari sau despre jucători de rezervă, ci despre un grup care vrea să fie competitiv și ridică nivelul la antrenamente. Uneori, adversarii te obligă să joci într-un anumit fel. Dar eu dacă trebuie să pierd, prefer să o fac în felul meu. Vreau să insuflu un spirit curajos și proactiv, nu le voi cere niciodată jucătorilor mei să fie speculativi, pentru că asta nu face parte din mentalitatea mea”, a declarat Cristi Chivu la conferința de presă premergătoare acestui meci.

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Cum crede Cristi Chivu că se poate ajunge la câștigarea trofeului UEFA Champions League

Pe de altă parte însă, Chivu a transmis cu această ocazie și că, în viziunea sa, nu există o „rețetă” anume pentru câștigarea trofeului Champions League și niciun antrenor nu poate garanta vreodată această chestiune. Astfel, din punctul său de vedere, singura certitudine în acest sens ar fi reprezentată de muncă asiduă pentru atingerea obiectivului: „Nu subestimăm nimic. Avem o maturitate ce ne determină să ne asumăm responsabilitatea și să jucăm cu atitudinea corectă.

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Grupul e de cel mai înalt nivel. Un club important trebuie să ia în considerare aceste lucruri, să construiască o echipă ca a noastră. A vorbi despre vise nu înseamnă că vorbim despre victorie, ci despre responsabilitate. Nu poți pierde din vedere călătoria, munca, toate ingredientele necesare pentru a realiza acest lucru. Nu există o rețetă. Nu există bani care să poată cumpăra un trofeu ca acesta. Nu există jucători sau antrenori care să poată garanta asta. Singura certitudine pe care o am este că trebuie să muncim pentru a realiza visul”.