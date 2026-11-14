Sport

Cristi Chivu vrea să îl transfere de la Real Madrid! Inter se luptă cu AC Milan și Roma pentru jucătorul de 40.000.000 de euro

Gabriel Neagu
14.11.2026 | 21:00
Cristi Chivu vrea sa il transfere de la Real Madrid Inter se lupta cu AC Milan si Roma pentru jucatorul de 40000000 de euro
ULTIMA ORĂ
Echipa lui Cristi Chivu este interesată de transferul unui jucător de la Real Madrid. sursa foto: colaj fanatik / hepta
Inter, echipa lui Cristi Chivu, este interesată de un transfer de marcă de la Real Madrid. Pentru a reuși mutarea, ”nerazzurrii” ar trebui să lanseze o ofertă mai atractivă decât rivalele din campionat.
ADVERTISEMENT

Inter a pierdut primul loc în Serie A după eșecul din ”Derby della Madonnina”, 1-3. Totuși, ”nerazzurrii” țintesc în continuare fotoliul de lider în campionat. Conducerea de pe ”Giuseppe Meazza” ar fi pregătită să facă o mutare de marcă pentru a apăra titlul câștigat în stagiunea precedentă.

Interul lui Cristi Chivu poate semna cu un jucător de la Real Madrid

O posibilă țintă de transfer este Endrick. Fotbalistul lui Real Madrid se află în atenția celor de la AS Roma, după ce nu a reușit să îl convingă pe Jose Mourinho că merită să fie titularizat. Astfel, soarta brazilianului ar putea semăna cu cea din stagiunea precedentă, când a fost împrumutat la Olympique Lyon.

ADVERTISEMENT

Pe lângă interesul cunoscut din partea ”capitolinilor”, jurnaliștii italieni au dezvăluit că Inter și AC Milan ar fi pregătite să intre în cursa pentru semnătura lui Endrick. Brazilianul ar putea deveni o soluție fiabilă pe ”Giuseppe Meazza”, din cauza problemelor medicale care au măcinat atacul echipei lui Cristi Chivu în prima parte a acestei stagiuni. O mutare ar putea fi realizată în perioada de mercato din iarnă.

”Endrick nu este doar o pasiune a Romei. Este popular și sub Duomo, este interesant pentru Milan și mai ales pentru Inter. Nu va fi ușor să-l luăm de la Real Madrid. Rețineți că Thuram lipsește două luni în fiecare sezon, Bonny este accidentat și este sub nivelul primilor trei. Dacă «nerazzurii» pot să se îmbunătățească, o vor face”,  a spus Riccardo Trevisani, la Radio Mana Mana, potrivit Fcinternews.

ADVERTISEMENT
Putin mai are la dispoziție doar două planuri pentru înfrângerea Ucrainei. Ce l-ar...
Digi24.ro
Putin mai are la dispoziție doar două planuri pentru înfrângerea Ucrainei. Ce l-ar putea forța să schimbe strategia

În acest sezon, Endrick a evoluat în numai patru partide din La Liga și nu a contribuit la nicio reușită a lui Real Madrid. Brazilianul a adunat trei prezențe în Liga Campionilor, reușind un singur gol, în victoria dramatică contra celor de la AS Roma, din etapa 2 a fazei principale a competiției, 4-3. Totuși, numărul minutelor primite a fost unul foarte redus: 141.

ADVERTISEMENT
Polonezii au ajuns la București și au rămas fără cuvinte: ”E îngrozitor”
Digisport.ro
Polonezii au ajuns la București și au rămas fără cuvinte: ”E îngrozitor”
  • 40.000.000 de euro este cota de piață a lui Endrick, conform Transfermarkt

Inter Milano are infirmeria plină în această perioadă a sezonului

Duelul câștigat contra lui Como, din etapa 11 a Serie A, 2-0, a adus noi dificultăți în lotul lui Cristi Chivu. Marcatorul celui de al doilea gol, Marcus Thuram, a părăsit terenul accidentat după ce a acuzat dureri la nivelul coapsei drepte. Problemele fizice ale atacantului francez nu s-au ameliorat și a devenit indisponibil pentru meciurile decisive ale Franței din Liga Națiunilor. Infirmeria campioanei Italiei este plină de atacanți. În prezent, Cristi Chivu nu îi poate utiliza pe Lautaro Martinez, Marcus Thuram și Yoan-Ange Bonny. Lista este completată de problemele fizice resimțite de Luis Henrique și mijlocașul sârb Aleksandar Stankovic.

ADVERTISEMENT
Contre în studio pe subiectul Denis Drăguș: „E consacrat!” vs. „37 de goluri...
Fanatik
Contre în studio pe subiectul Denis Drăguș: „E consacrat!” vs. „37 de goluri în 10 ani!”
Blog Champions League handbal feminin, etapa 8. Gloria Bistrița, înfrângere neașteptată cu Podravka....
Fanatik
Blog Champions League handbal feminin, etapa 8. Gloria Bistrița, înfrângere neașteptată cu Podravka. Duminică se joacă CSM București – Brest
Povestea impresionantă a culturistului care a făcut eventul campionat-cupă. Prezență istorică la Campionatul...
Fanatik
Povestea impresionantă a culturistului care a făcut eventul campionat-cupă. Prezență istorică la Campionatul Mondial
Tags:
Parteneri
Sabin Ilie a rostit numele înlocuitorului lui Hagi: 'Naționala României scrie pe el!'
iamsport.ro
Sabin Ilie a rostit numele înlocuitorului lui Hagi: 'Naționala României scrie pe el!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!