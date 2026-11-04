Cristi Chivu vrea să-l transfere la Inter pe jucătorul cu cetățenie română: 30.000.000 de euro

Inter a pierdut primul loc în Serie A, după eșecul contra lui AC Milan, 1-3, și încercă o revenire de senzație în Liga Campionilor, unde nu obținuseră niciun punct în primele două meciuri. Astfel, conducerea de pe ”Giuseppe Meazza” a început să caute soluții și și-a îndreptat atenția către un jucător eligibil pentru naționala României.
Oficialii lui Inter ar căuta un nou goalkeeper și și-au îndreptat atenția către Dennis Seimen. Portarul lui VfB Stuttgart ar putea fi o soluție de viitor pentru campioana Italiei, ținând cont că postul de titular nu este adjudecat categoric după plecarea, din această vară, a lui Yan Sommer. Mai mult, Josep Martinez, cel mai utilizat portar din acest sezon, a comis mai multe gafe în prima parte a acestei stagiuni.
Astfel, echipa lui Cristi Chivu ar fi interesată să îl transfere pe internaționalul de tineret al Germaniei. Totuși, pentru a obține semnătura lui Dennis Seimen, ”nerazzurrii” vor fi obligați să bage adânc mâna în buzunar. VfB Stuttgart ar profita de faptul că Seimen are un contract valabil până în vara anului 2029 și nu ar accepta o mutare fără să încaseze între 25 și 30 de milioane de euro, arată tuttomercatoweb.
Mai mult, Inter ar trebui să ducă muncă de convingere pentru a realiza mutarea portarului din Bundesliga. Conform Caught Offside, pe urmele lui Dennis Seimen s-ar afla Manchester United și Atletico Madrid. Toate cele trei cluburi țin sub observație atentă evoluțiile goalkeeperului, iar o posibilă mutare s-ar putea realiza în perioada de mercato din iarnă.
Portarul lui VfB Stuttgart este cetățean german, născut la Heilbronn, din părinți români. Tatăl lui Dennis Seimen, Reinhold, este originar din Senereuș, județul Mureș, iar mama, Ana, este din Bratovești, Vâlcea. Deși a reprezentat Germania la nivel de juniori, portarul nu a făcut pasul către ”Die Mannschaft”. Astfel, Dennis Seimen este eligibil pentru convocarea la prima reprezentată a României.
Trendul jucătorilor născuți în afara granițelor țării a ajuns la naționala României, iar acest lucru se datorează bazinului mare de fotbaliști români crescuți în diaspora: 250. Printre jucătorii recent selecționați se numără Andrei Coubiș (născut în Italia), Lisav Eissat (născut în Israel) și Tony Strata (născut în Franța). Ultimii doi menționați nu au evoluat niciodată în SuperLiga, în timp ce actualul fundaș al lui Lincoln City a jucat, timp de 6 luni, pentru Universitatea Cluj.