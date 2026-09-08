Cristi Chivu vrea să rescrie istoria pe Santiago Bernabeu! Câți ani au trecut de la ultimul succes al lui Inter pe terenul lui Real Madrid

Real Madrid și Inter Milano se întâlnesc marți, 8 septembrie, de la ora 22:00, în prima etapă a supergrupei din Liga Campionilor, ediția 2026/2027. Formația lui Cristian Chivu are ocazia de a rupe un blestem vechi de 59 de ani și jumătate! Nu va fi deloc ușor. Antrenorul român va trebui să-și învingă fostul profesor și mentor, legendarul portughez Jose Mourinho.
Real Madrid și Inter Milano sunt două dintre cele mai importante echipe ale fotbalului european. Istoria le-a scos față-n față de 19 ori în ultimii 60 de ani, în competițiile europene. Nouă dintre aceste meciuri s-au jucat pe terenul celor de la Real Madrid, bilanțul fiind zdrobitor de partea spaniolilor: 8 victorii, o singură înfrângere și golaveraj 20-6!
Singurul meci oficial pe care Inter Milano l-a câștigat împotriva lui Real Madrid s-a jucat pe 1 martie 1967, în sferturile de finală ale Cupei Campionilor Europeni. Italienii s-au impus cu 2-0 și s-au calificat în finala pe care aveau să o piardă contra scoțienilor de la Celtic Glasgow, scor 1-2. Din acel moment, au urmat alte șapte dueluri – unul în Cupa Cupelor, două în Cupa UEFA și patru în Liga Campionilor în care Real Madrid s-a impus de fiecare dată.
Dintre aceste nouă dueluri, două nu s-au disputat pe Santiago Bernabeu. Primul a fost duelul din 1998, când Real s-a impus cu 2-0. Atunci, partida a avut loc pe Ramon Sanchez-Pizjuan, deoarece Real avea terenul suspendat pentru un meci european, după celebrul episod cu poarta doborâtă. Ultrașii s-au urcat pe gardul din spatele porții, iar acesta a cedat, trăgând literalmente după el și una dintre porți. Al doilea meci s-a jucat pe 3 noiembrie 2020, iar Real s-a impus din nou, scor 3-2. De data aceasta, meciul s-a disputat pe Estadio Alfredo Di Stefano, la baza de pregătire din Valdebebas, locul unde își disputa Real meciurile de acasă în perioada pandemiei și a lucrărilor de la Bernabeu.
Așadar, au trecut 59 de ani și jumătate de la acel moment, iar generații întregi de suporteri ai lui Inter nu au trăit o victorie pe Santiago Bernabeu, casa celei mai titrate echipe din fotbalul european. Cristi Chivu are acum ocazia de a rupe blestemul și de a rescrie istoria, una în care se poate înscrie cu litere de aur. Misiunea va fi infernală. Pe banca opusă se află fostul său mentor, portughezul Jose Mourinho, considerat de mulți drept cel mai valoros antrenor din istoria fotbalului.
Cu Cristi Chivu în teren și Jose Mourinho pe bancă, Inter Milano a bifat în 2010 cel mai bun sezon din istoria clubului. A făcut tripla istorică: Liga Campionilor, Serie A și Cupa Italiei. În plus, Chivu și Mourinho aveau să ridice trofeul Ligii Campionilor exact pe Santiago Bernabeu, după o finală incredibilă în fața celor de la Bayern Munchen, câștigată cu 2-0.
Echipele probabile la Real – Inter:
Real: Courtois – Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella – Bellingham, Valverde, Diomande, Diaz, Vinicius – Mbappe.
Inter: Martinez – Bastoni, Bisseck, Akanji – Diouf, Barella, Jones, Calhanoglu, Carlos Augusto – Martinez, Thuram.