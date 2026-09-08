Cristi Chivu vrea să rescrie istoria pe Santiago Bernabeu! Câți ani au trecut de la ultimul succes al lui Inter pe terenul lui Real Madrid

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Formația lui Cristian Chivu are ocazia de a rupe un blestem vechi de 59 de ani și jumătate! Nu va fi deloc ușor. Antrenorul român va trebui să-și învingă fostul profesor și mentor, legendarul portughez Jose Mourinho.

Cristi Chivu vrea să rupă blestemul de pe Santiago Bernabeu

Real Madrid și Inter Milano sunt două dintre cele mai importante echipe ale fotbalului european. Istoria le-a scos față-n față de 19 ori în ultimii 60 de ani, în competițiile europene. Nouă dintre aceste meciuri s-au jucat pe terenul celor de la Real Madrid, bilanțul fiind zdrobitor de partea spaniolilor: 8 victorii, o singură înfrângere și golaveraj 20-6!

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Singurul meci oficial pe care Inter Milano l-a câștigat împotriva lui Real Madrid s-a jucat pe 1 martie 1967, în sferturile de finală ale Cupei Campionilor Europeni. Italienii s-au impus cu 2-0 și s-au calificat în finala pe care aveau să o piardă contra scoțienilor de la Celtic Glasgow, scor 1-2. Din acel moment, au urmat alte șapte dueluri – unul în Cupa Cupelor, două în Cupa UEFA și patru în Liga Campionilor în care Real Madrid s-a impus de fiecare dată.

Santillana, nașul milanezilor

13 aprilie 1966, CCE, semifinală: Real – Inter 1-0 (Pirri 12)

1 martie 1967, CCE, sferturi: Real – Inter 0-2 (Cappellini 23, Zoco 57- aut.)

8 aprilie 1981, CCE, semifinală: Real – Inter 2-0 (Santillana 29, Juanito 47)

16 martie 1983, Cupa Cupelor, sferturi: Real – Inter 2-1 (Salguero 51, Santillana 55/ Altobelli 20)

24 aprilie 1985, Cupa UEFA, semifinală: Real – Inter 3-0 (Santillana 12, 42, Michel 57)

16 aprilie 1986, Cupa UEFA, semifinală : Real – Inter 5-1 după prelungiri (Hugo Sanchez 44 pen., 74 pen., Gordillo 63, Santillana 94, 107 / Brady 66 pen.)

16 septembrie 1998, grupe Liga Campionilor: Real – Inter 2-0 (Hierro 80 pen., Seedorf 90+1)

3 noiembrie 2020, grupe Liga Campionilor: Real – Inter 3-2 (Benzema 26, Ramos 33, Rodrygo 81/ L.Martinez 36, Perisic 69)

7 decembrie 2021, grupe Liga Campionilor: Real – Inter 2-0 (Kroos 17, Asensio 80)

Dintre aceste nouă dueluri, două nu s-au disputat pe Santiago Bernabeu. Primul a fost duelul din 1998, când Real s-a impus cu 2-0. Atunci, partida a avut loc pe Ramon Sanchez-Pizjuan, deoarece Real avea terenul suspendat pentru un meci european, după celebrul episod cu poarta doborâtă. Ultrașii s-au urcat pe gardul din spatele porții, iar acesta a cedat, trăgând literalmente după el și una dintre porți. Al doilea meci s-a jucat pe 3 noiembrie 2020, iar Real s-a impus din nou, scor 3-2. De data aceasta, meciul s-a disputat pe Estadio Alfredo Di Stefano, la baza de pregătire din Valdebebas, locul unde își disputa Real meciurile de acasă în perioada pandemiei și a lucrărilor de la Bernabeu.

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Cristi Chivu vs. Jose Mourinho

Așadar, au trecut 59 de ani și jumătate de la acel moment, iar generații întregi de suporteri ai lui Inter nu au trăit o victorie pe Santiago Bernabeu, casa celei mai titrate echipe din fotbalul european. Cristi Chivu are acum ocazia de a rupe blestemul și de a rescrie istoria, una în care se poate înscrie cu litere de aur. Misiunea va fi infernală.

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Cu Cristi Chivu în teren și Jose Mourinho pe bancă, Inter Milano a bifat în 2010 cel mai bun sezon din istoria clubului. , după o finală incredibilă în fața celor de la Bayern Munchen, câștigată cu 2-0.

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Echipele probabile la Real – Inter:

Real: Courtois – Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella – Bellingham, Valverde, Diomande, Diaz, Vinicius – Mbappe.

Inter: Martinez – Bastoni, Bisseck, Akanji – Diouf, Barella, Jones, Calhanoglu, Carlos Augusto – Martinez, Thuram.