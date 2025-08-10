Cristi Chivu vrea să scape de un campion mondial de la Inter Milano! Înlocuitorul acestuia ar putea sosi de la Genoa lui Dan Șucu

Au mai rămas aproximativ două săptămâni până la , iar Cristi Chivu își dorește în continuare schimbări în lotul lui Inter. Antrenorul român vrea să renunțe la un câștigător de Cupă Mondială, iar Inter negociază cu Genoa pentru a-l transfera pe înlocuitorul acestuia.

Cristi Chivu dorește să renunțe la un campion mondial

Meciul amical cu AS Monaco (câștigat cu 2-1 de Inter), în care a greșit la golul înscris de francezi, ar putea fi ultimul pentru Benjamin Pavard la Inter. Cristi Chivu îl preferă pe Yann Bisseck în dauna campionului mondial din 2018, care nu mai face parte din planurile sale.

Francezul își dorește să joace constant pentru a rămâne în planurile selecționerului Didier Deschamps înainte de Cupa Mondială de anul viitor, așadar ar putea să plece, însă o problemă importantă este salariul acestuia, de 5 milioane de euro pe sezon.

Inter a plătit 31 de milioane de euro pentru a-l transfera pe Pavard în 2023 de la Bayern Munchen, unde fundașul petrecuse patru sezoane. Acesta a strâns 69 de partide în toate competițiile pentru gruparea din Serie A, alături de care a câștigat două trofee: un titlu și o Supercupă.

Înlocuitorul lui Pavard ar putea sosi de la Genoa

Conform presei din „Cizmă”, înlocuitorul lui Benjamin Pavard la Inter ar putea sosi de la echipa patronată de Dan Șucu, Genoa. De asemenea, .

„Koni De Winter, de la Genoa, este ‘blocat’ de către Inter. Fotbalistul este cotat între 25 și 30 de milioane de euro de către conducerea ‘grifonilor’, care a dat deja undă verde transferului. O posibilă vânzare a lui Pavard ar putea să accelereze afacerea.

Discuțiile continuă și cu Giovanni Leoni, ținta directorului sportiv Ausilio. Concurența din partea lui AC Milan, care a primit o sumă împortantă în schimbul lui Thiaw (n.r. peste 40 de milioane de euro), este îngrijorătoare, dar cei de la Inter sunt de părere că au un avantaj, deoarece au ajuns la un acord cu agentul jucătorului spre finalul lunii iulie”, au notat cei de la .

