Cristi Chivu vrea să spargă banca pentru fostul adversar al lui FCSB! Sumă uriașă pe care Inter este gata să o plătească

Inter vrea să dea lovitura pe piața transferurilor! Italienii vor să-i aducă lui Cristi Chivu un fost adversar al lui FCSB din cupele europene. Ce sumă trebuie să plătească nerazzurri
Ciprian Păvăleanu
11.02.2026 | 08:50
Cristi Chivu vrea sa sparga banca pentru fostul adversar al lui FCSB Suma uriasa pe care Inter este gata sa o plateasca
Cristi Chivu vrea să plătească o sumă uriașă pentru un jucător care a eliminat-o pe FCSB din cupele europene. Foto: Colaj FANATIK
Cristi Chivu și Inter se gândesc la transferuri pentru viitor. Deși Federico Dimarco este poate în cea mai bună formă a carierei sale, nerazzurri au în vedere transferul fundașului stânga de la Borussia Dortmund, Daniel Svensson. În urmă cu mai puțin de trei ani, el nu era titular incontestabil în echipa lui Nordsjaelland care o scotea pe FCSB din UEFA Conference League.

Inter este gata să plătească! Cât cere Borussia Dortmund pentru transferul lui Svensson

Daniel Svensson a devenit un jucător foarte important în formația lui Niko Kovac, după ce a fost transferat pentru doar 6,5 milioane de euro de la Nordsjaelland. În 2023, când FCSB a întâlnit formația daneză în preliminariile UEFA Conference League, suedezul nu era un titular incontestabil pentru echipa sa, iar acum a intrat în atenția lui Inter, dar și a altor formații tari.

Proaspăt ajuns la Dortmund, Daniel Svensson mai are contract cu formația germană până în 2029, ceea ce le oferă nemților posibilitatea să pluseze suma de transfer. Deși este o piesă importantă, galben-negrii ar accepta o sumă de 30 de milioane de euro pentru transferul său, conform Bild, iar Inter Milano este gata să plătească acești bani.

Pe lângă interesul lui Inter Milano, lateralul suedez de doar 23 de ani mai este urmărit de două formații din Premier League, fiind vorba de Leeds United și Arsenal, cei din urmă având o potență financiară uriașă, cu care clubul lui Cristi Chivu nu ar putea niciodată să liciteze.

Daniel Svensson a făcut parte din lotul lui Nordsjaelland care a scos-o pe FCSB din cupele europene

Cu un an înainte de sezonul fantastic din Europa League, când s-a oprit în optimile competiției, FCSB nu a reușit să pătrundă nici măcar în faza grupelor din Conference League, fiind eliminată în turul al treilea de danezii de la Nordsjaelland.

Nordicii au câștigat acasă cu 2-0, iar la București cele două au remizat alb. În această dublă, Svensson a fost pe teren în victoria din Danemarca și a intrat pe parcurs în remiza de pe Ghencea.

Poate fi interesul pentru Svensson un semn al plecării lui Federico Dimarco? Italianul are un sezon de excepție

Lucrul care uimește la interesul lui Inter Milano pentru Daniel Svensson este faptul că nerazzurri au unul dintre cei mai buni fotbaliști din lume pe acel post. Federico Dimarco este într-o formă excepțională și joacă fix pe postul de bandă stânga într-un sistem cu trei fundași centrali. În ultimul meci de campionat, contra lui Sassuolo, italianul a dat nu mai puțin de trei pase decisive.

În acest sezon, italianul are 6 goluri și 12 assisturi în toate competițiile pentru Inter și se află la cel mai prolific sezon din cariera sa. Cristi Chivu a reușit să facă din Dimarco o armă letală și în acest moment este clar printre cei mai buni pe postul său la nivel mondial.

O posibilă investiție de 30 de milioane pentru un fotbalist pe acest post nu ar putea fi decât un semnal de alarmă pentru fanii nerazzurrilor. Dacă Inter va opta pentru transferul lui Svensson, Dimarco ar putea părăsi echipa lui Cristi Chivu, cu care mai are contract până în vara anului 2027.

