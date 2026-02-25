News, Sport si Opinii. Stirile zilei. Adevarul curat si atat.
News
Sport
Fanatik SuperLiga
cu Horia Ivanovici
PRODUCŢII VIDEO FANATIK
Cristi Coste, 1 la 1 cu Eduard Galan | Fanatik Dinamo
FANATIK
25.02.2026 | 19:00
Trimite pe:
Facebook icon
Twitter icon
Gmail icon
FANATIK DINAMO - 25 FEBRUARIE 2026
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
gsp.ro
Stadionul de 20.000 de locuri din România se descompune! Arena e abandonată de autorități: nimeni nu o mai poate salva!
Antena3 CNN
Cazul Rodica Stănoiu: Ancheta și împărțirea averii sunt blocate. Presupusul iubit a fost pozat în compania unei directoare de bancă
Digisport.ro
Emma Răducanu a dat lovitura, după anunțul despărțirii: 12 milioane de euro!
Clever Media
Anchetă la Spitalul Elias din București. Medici suspectați că lucrau la privat în timpul programului de la stat
gsp.ro
Ce pensie are Marin Condescu, fostul șef de la Pandurii și mare lider sindical la Tîrgu-Jiu: „Nu e normal! Mi-am mai luat un serviciu”
zf.ro
Câţi bani ai fi scos dacă investeai 10.000 de lei în acţiuni Banca Transilvania la începutul anului. În doar 2 luni câştigai cât ai fi luat pe trei ani dacă ţineai banii în depozit
Libertatea.ro
Românul multilateral modern: angajat la STB și TAROM, vânzător de lumânări, dezlegător de blesteme, consultant pe jocuri video, dar și terapeut Reiki
viva.ro
La nici 15 ore de la CEARTA cu Monica Tatoiu, Bianca Drăgușanu intră din nou în SCANDAL, dar cu ALTCINEVA. Toți au rămas înmărmuriți când au văzut CE VEDETĂ de la noi a intrat în vizorul blondinei acum: "Circul...". Ce a putut spune în continuarea e acum pe buzele tuturor
Jurnalul.ro
Șefia DNA, între citate din Goethe, Machiavelli și Laura Codruța Kovesi
adevarul.ro
Cât de mult s-au scumpit carburanții în 6 ani în România. Care sunt principalele cauze
unica.ro
Război total pe moștenirea lui Mihai Șora, la 3 ani de la moartea lui. Copiii și văduva filosofului au ajuns să se lupte în instanță. Luiza Șora avea doar 40 de ani când s-a căsătorit cu regretatul om de cultură, iar el avea 98! Ce detalii din intimitatea familiei au ieșit la iveală, după moartea lui
Observatornews.ro
Cu cât a fost vândută mașina de protocol a fostului președinte Klaus Iohannis. Licitația a pornit de la 1.000€
as.ro
Milionarul discret din România care tocmai a cumpărat un hotel celebru de pe litoral. Cât a costat
Libertatea.ro
Bill Gates admite public legăturile cu Jeffrey Epstein și confirmă că a avut relații cu femei din Rusia
informat.ro
Cota unică vs. impozitul progresiv: cine câștigă, cine pierde și ce piedici sunt previzibile
RTV.NET
Pensii 2026. UDMR s-a aliat cu PSD pentru majorarea pensiilor. Seniorii vor primi mai mulţi bani de Paşte şi de Crăciun
A apărut noua revistă Fanatik
FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
84 de pagini de emoții
Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Home
Ultimele știri
Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici
Profeţiile lui Mitică
Giovanni Show – Horia Ivanovici vs Ioan Becali
Editoriale
Actualitate
Sport
Fotbal intern
SuperLiga România
FCSB
Dinamo
Universitatea Craiova
CFR Cluj
Rapid Bucuresti
Cupa Romaniei Betano
Steaua
Gica Hagi
Fotbal international
Echipa nationala
Champions League
Europa League
Premier League
La Liga
Serie A
Bundesliga
SuperLiga Turciei
Tenis
Interviurile Fanatik
Echipa Fanatik.ro – Contact page
Politica de cookie
Politica de confidențialitate
RSS Stiri
×
Caută