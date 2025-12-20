News, Sport si Opinii. Stirile zilei. Adevarul curat si atat.
News
Sport
Fanatik SuperLiga
cu Horia Ivanovici
PRODUCŢII VIDEO FANATIK
Cristi Coste, 1 la 1 cu Ioan Becali după AEK Atena – U Craiova 3-2 | Giovanni Show
FANATIK
20.12.2025 | 10:30
Trimite pe:
Facebook icon
Twitter icon
Gmail icon
Giovanni Show - 19.12.2025
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
gsp.ro
„Vreau să fac plângere la UEFA! Nu e în regulă!” » Comentatorul Emil Grădinescu reclamă o situație neobișnuită la înfrângerea Craiovei
Antena3 CNN
Piciorul unei fete de 14 ani a crescut mai repede decât restul corpului și a ajuns la 77 kg. Boala ei e atât de rară încât nu are nume
Digisport.ro
"Fanii nu au plătit să vadă mizeria asta!" Moment jenant în meciul Anthony Joshua - Jake Paul
gsp.ro
Georgina Rodriguez nu s-a putut abține în momentul în care Cristiano Ronaldo a cerut-o în căsătorie: „După 10 ani de așteptare...”
Libertatea.ro
„Fetelor le-a fost furată copilăria în cel mai crud mod!” Patru români şi un albanez, acuzați că au abuzat mai multe minore în Marea Britanie
Clever Media
Tehnologia ne învață cum să putem controla emoțiile VIDEO
viva.ro
Anunț de ultim moment! Ilie Bolojan tocmai a luat decizia, pe care nimeni nu o aștepta tocmai acum, în prag de Sărbători: "Până la finalul...". Toți românii trebuie să știe informația oficială
Jurnalul.ro
Greșeala pe care o faci dimineața și care îți distruge colesterolul. Medicii trag un semnal de alarmă
adevarul.ro
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a răbufnit: „Ăsta a omorât un om și n-a făcut o zi de pușcărie”
unica.ro
Detaliul neașteptat din testamentul Rodicăi Stănoiu! Fosta ministră a Justiției a lăsat scris negru pe alb! „Aceasta reprezintă ultima mea voință”. Ce este menționat în document
Observatornews.ro
Domeniul cu 4.000 de concedieri în 2025. 700 de oameni, anunţaţi de Sărbători că sunt daţi afară
as.ro
Pensia pe care Gigi Becali o primeşte de la statul român. “Ce-mi dați, bă, atâția bani?”
Libertatea.ro
17 decembrie 1989. Ordinul prin care Ceaușescu a cerut ca timișorenii să fie împușcați în masă: „Spor la muncă!”
informat.ro
IT News Review: Google Translate introduce traducerea audio în timp real prin căști
RTV.NET
Scandal uriaş după finala de la Vocea României. Acuzaţii fără precedent la adresa Pro TV: „Ruşine!”
A apărut noua revistă Fanatik
FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!
ADVERTISEMENT
Home
Ultimele știri
Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici
Profeţiile lui Mitică
Giovanni Show – Horia Ivanovici vs Ioan Becali
Editoriale
Actualitate
Alegeri locale Primăria București 2025
Sport
Fotbal intern
SuperLiga România
FCSB
Dinamo
Universitatea Craiova
CFR Cluj
Rapid Bucuresti
Cupa Romaniei Betano
Steaua
Gica Hagi
Fotbal international
Echipa nationala
Champions League
Europa League
Premier League
La Liga
Serie A
Bundesliga
SuperLiga Turciei
Tenis
Interviurile Fanatik
Echipa Fanatik.ro – Contact page
Politica de cookie
Politica de confidențialitate
RSS Stiri
×
Caută