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Cristi Coste, 1 la 1 cu Ioan Becali după Ararat-Armenia – U Craiova 1-0 | Giovanni Show
FANATIK
28.08.2026 | 19:30
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GIOVANNI SHOW - 28 AUGUST 2026
gsp.ro
„Asta e lipsă de curaj!” » Decizia luată de Mihai Rotaru în cazul lui Filipe Coelho și primul nume mare care „bântuie” banca Craiovei
Antena3 CNN
Un turist a sărit să bată un salvamar, pe plaja din Eforie. Tot acolo, un bărbat a murit înecat joi după ce fusese salvat de trei ori
Digisport.ro
În ultimele zile de mercato, i-au pus contractul pe masă lui Michael Olise: cel mai mare salariu din istoria clubului!
Clever Media
Peste 1,1 milioane de salariați în București. Câștigul salarial mediu net a ajuns la 6.749 lei
gsp.ro
Cum merge afacerea lui Rică Răducanu din Neptun: „Tăticule, a îmbătrânit România! După accident, eu am slăbit 20 de kilograme”
zf.ro
Toată lumea aştepta un miracol. Ce s-a întâmplat de fapt după ce a trecut Bulgaria la euro
Jurnalul.ro
Fabrica dronelor militare românești: muncitori morți de foame, conduși de clubul pensionarilor bogați
adevarul.ro
Radu Miruță, despre apărarea României: „Nu vrem modernizarea Armatei? Atunci să vorbim în limba rusă”. Ce urmează după miliardele din SAFE
unica.ro
Cine este, de fapt, Anca Verma, cea mai bogată româncă din lume. A fost închisă pentru spălare de bani, mergea la "întâlniri romantice" cu soțul ei, în pușcărie, îmbrăcată în rochii de lux, iar în prezent locuiește într-un palat cu peste 100 de angajați
Observatornews.ro
Accident cumplit în Cornereva. Un tânăr de 18 ani a murit după ce maşina s-a izbit de un zid de beton
as.ro
Adevărul spus de Mihai Neşu, după ce soţia lui l-a părăsit şi s-a recăsătorit cu un om de afaceri
informat.ro
ANALIZĂ Salarii la stat vs. privat, în UE. România, între excepția regională și regula europeană
RTV.NET
Durere nemărginită la înmormântarea Victoriei. Fiica lui Cazimir Ionescu, condusă pe ultimul drum în LACRIMI FOTO
A apărut noua revistă Fanatik
FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
84 de pagini de emoții
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