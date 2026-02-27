News, Sport si Opinii. Stirile zilei. Adevarul curat si atat.
News
Sport
Fanatik SuperLiga
cu Horia Ivanovici
PRODUCŢII VIDEO FANATIK
Cristi Coste, 1 la 1 cu Ioan Becali înaintea penultimei etape din sezonul regular | Giovanni Show
FANATIK
27.02.2026 | 19:30
Trimite pe:
Facebook icon
Twitter icon
Gmail icon
GIOVANNI SHOW - 27 FEBRUARIE 2026
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
gsp.ro
Vestea momentului în tenis! O fostă ocupantă a locului 26 WTA s-a căsătorit și este însărcinată. Cine este bărbatul care i-a cucerit inima
Antena3 CNN
Orașul din România unde patrulează roboți umanoizi și patrupezi pe străzi: „Agenții” cu AI fac curățenie și „vorbesc” cu locuitorii
Digisport.ro
Gigi Becali a anunțat în direct la TV marea lovitură: "100 de milioane de euro!"
Clever Media
Pensii speciale: câți șefi de la stat ar pleca din funcția publică dacă s-ar aplica regula lui Sorin Grindeanu
gsp.ro
Video | „Ce filmezi, mă?”. Arestații din „dosarul Păulești” au declanșat un scandal-monstru pe holurile Judecătoriei Ploiești
zf.ro
Fără precedent: Fondatorul uneia dintre cele mai mari reţele de socializare a dat afară jumătate din angajaţi şi spune că toate multinaţionalele vor face la fel din cauza AI-ului
Libertatea.ro
Nicușor Constantinescu cere să iasă din închisoare timp de trei luni pentru a-și trata boala ajunsă în stadiu avansat. Avocat: „Orice zi care trece s-ar putea să conducă spre un deznodământ nefericit”
viva.ro
Se întâmplă la nici 48 ore de la marea finală! Maria Pitică rupe tăcerea și face publice detalii bombă la care nici măcar producătorii nu se așteptau! Astea da declarații, vizați au fost și colegii Simona și Marius Urzică, Sandra Izbașa și Răzvan Bănică
Jurnalul.ro
Traiul unui „protejat de stat”: posturi babane în administrații, pierderi de zeci de milioane de lei
adevarul.ro
Erorile de calcul ale Occidentului. Cum a demontat Ucraina previziunile sumbre ale analiștilor, în 4 ani de război
unica.ro
Înghesuită la metrou, cu sacoșele de cumpărături în brațe... pur și simplu de nerecunoscut! Uită-te bine la poză, îți dai seama cine e? E super celebră, dar preferă să ducă o viață absolut normală. Ți-ai dat seama cine e în fotografie?
Observatornews.ro
Vremea de mâine 28 februarie. Se încălzește în cea mai mare parte a țării. Maxime, între 5 şi 16 grade
as.ro
Milionarul român cu 3 pensii s-a revoltat când a auzit că afacerea lui Gigi Neţoiu s-ar închide: Sunt nebuni!
Libertatea.ro
Aleksandar Vučić se așteaptă la cel mai rău scenariu posibil din cauza războiului din Ucraina: „Cu toții știți despre ce vorbesc”
informat.ro
Cota unică vs. impozitul progresiv: cine câștigă, cine pierde și ce piedici sunt previzibile
RTV.NET
După pensii și salarii, Bolojan le dă românilor LOVITURA FATALĂ! Anunț de ULTIMĂ ORĂ: Am scăpat de dracu și am dat de ta-su
A apărut noua revistă Fanatik
FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
84 de pagini de emoții
Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Home
Ultimele știri
Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici
Profeţiile lui Mitică
Giovanni Show – Horia Ivanovici vs Ioan Becali
Editoriale
Actualitate
Sport
Fotbal intern
SuperLiga România
FCSB
Dinamo
Universitatea Craiova
CFR Cluj
Rapid Bucuresti
Cupa Romaniei Betano
Steaua
Gica Hagi
Fotbal international
Echipa nationala
Champions League
Europa League
Premier League
La Liga
Serie A
Bundesliga
SuperLiga Turciei
Tenis
Interviurile Fanatik
Echipa Fanatik.ro – Contact page
Politica de cookie
Politica de confidențialitate
RSS Stiri
×
Caută