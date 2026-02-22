Cristi Coste, 1 la 1 cu Ioan Becali la Giovanni Show, duminică, 22 februarie, ora 17:30. Cel mai cunoscut impresar din România analizează derby-ul Rapid – Dinamo

ADVERTISEMENT

”Giovanni Show”, emisiunea premium marca FANATIK, revine cu o nouă ediție specială duminică, 22 februarie, de la ora 17:30. Cristi Coste și Ioan Becali vor trage concluziile după meciul dintre Rapid și Dinamo.

Duminică, de la ora 17:30, ”Giovanni Show” este LIVE pe FANATIK, într-o ediție specială dedicată , două formații care se află în lupta pentru câștigarea titlului.

Giovanni Becali va analiza duelul de pe Arena Națională, dar va vorbi și despre anunțul făcut de Federația Română de Fotbal că .

Discuția merge mai departe, iar invitatul lui Cristi Coste va analiza lupta la titlu, șansele ca FCSB să mai prindă un loc în play-off și presiunea uriașă care se răsfrânge asupra echipelor aflate în zona retrogradării.

Spectacol garantat la Giovanni Show

”Giovanni Show”, proiect lansat de FANATIK, și-a pus amprenta încă din primele difuzări. Emisiunea îl aduce în prim-plan pe Ioan Becali, un personaj cu o viață plină de povești trăite la intensitate maximă, relatate cu un farmec aparte, capabil să capteze atenția și să creeze o legătură autentică cu publicul.

În fiecare săptămână, iubitorii fotbalului, dar și cei atrași de povești autentice, pot urmări live pe FANATIK.RO podcastul ”Giovanni Show”. Discuțiile scot la iveală întâmplări spectaculoase, amintiri greu de uitat și culise mai puțin știute din viața marilor nume ale sportului, într-un format deschis, cu subiecte pentru toate gusturile.

Ediția de duminică, 22 februarie, a emisiunii ”Giovanni Show” va putea fi urmărită în premieră luni, 23 februarie, de la ora 10:30, atât pe canalul de , cât și pe .