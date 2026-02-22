Sport

Cristi Coste, 1 la 1 cu Ioan Becali la Giovanni Show, duminică, 22 februarie, ora 17:30. Cel mai cunoscut impresar din România analizează derby-ul Rapid – Dinamo

Duminică, 22 februarie, de la ora 17:30, va avea loc o nouă ediție a super-podcastului ”Giovanni Show”, unde Cristi Coste va sta față în față cu Ioan Becali.
FANATIK
22.02.2026 | 09:30
Cristi Coste 1 la 1 cu Ioan Becali la Giovanni Show duminica 22 februarie ora 1730 Cel mai cunoscut impresar din Romania analizeaza derbyul Rapid Dinamo
EXCLUSIV FANATIK
Cristi Coste vă invită duminică, 22 februarie, la o nouă ediție a emisiunii ”Giovanni Show”. Sursă foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

”Giovanni Show”, emisiunea premium marca FANATIK, revine cu o nouă ediție specială duminică, 22 februarie, de la ora 17:30. Cristi Coste și Ioan Becali vor trage concluziile după meciul dintre Rapid și Dinamo.

Ioan Becali, față în față cu Cristi Coste la ”Giovanni Show”, duminică, 22 februarie, ora 17:30. Analiză după derby-ul Rapid – Dinamo

Duminică, de la ora 17:30, ”Giovanni Show” este LIVE pe FANATIK, într-o ediție specială dedicată partidei din etapa a 28-a dintre Rapid și Dinamo, două formații care se află în lupta pentru câștigarea titlului.

ADVERTISEMENT

Giovanni Becali va analiza duelul de pe Arena Națională, dar va vorbi și despre anunțul făcut de Federația Română de Fotbal că selecționerul Mircea Lucescu se va afla pe banca tehnică a naționalei la barajul pentru calificarea la Cupa Mondială.

Discuția merge mai departe, iar invitatul lui Cristi Coste va analiza lupta la titlu, șansele ca FCSB să mai prindă un loc în play-off și presiunea uriașă care se răsfrânge asupra echipelor aflate în zona retrogradării.

ADVERTISEMENT
Ce a câștigat România prin participarea la Consiliul pentru Pace. Marius Lazurca: „Am...
Digi24.ro
Ce a câștigat România prin participarea la Consiliul pentru Pace. Marius Lazurca: „Am fost mai puțin izolați decât se spune”

Spectacol garantat la Giovanni Show

”Giovanni Show”, proiect lansat de FANATIK, și-a pus amprenta încă din primele difuzări. Emisiunea îl aduce în prim-plan pe Ioan Becali, un personaj cu o viață plină de povești trăite la intensitate maximă, relatate cu un farmec aparte, capabil să capteze atenția și să creeze o legătură autentică cu publicul.

ADVERTISEMENT
27.000 de italieni au făcut același lucru și Cristi Chivu n-a mai putut:...
Digisport.ro
27.000 de italieni au făcut același lucru și Cristi Chivu n-a mai putut: "S-a terminat!"

În fiecare săptămână, iubitorii fotbalului, dar și cei atrași de povești autentice, pot urmări live pe FANATIK.RO podcastul ”Giovanni Show”. Discuțiile scot la iveală întâmplări spectaculoase, amintiri greu de uitat și culise mai puțin știute din viața marilor nume ale sportului, într-un format deschis, cu subiecte pentru toate gusturile.

Ediția de duminică, 22 februarie, a emisiunii ”Giovanni Show” va putea fi urmărită în premieră luni, 23 februarie, de la ora 10:30, atât pe canalul de YouTube FANATIK, cât și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici.

ADVERTISEMENT
Vivi Răchită îl face praf pe Radu Miruţă: “Are nişte consilieri foarte proşti!...
Fanatik
Vivi Răchită îl face praf pe Radu Miruţă: “Are nişte consilieri foarte proşti! Vreau şi eu o lege prin care să îmi crească părul”
Mircea Lucescu, dezvăluiri în France Football înaintea meciului de baraj cu Turcia: „Sunt...
Fanatik
Mircea Lucescu, dezvăluiri în France Football înaintea meciului de baraj cu Turcia: „Sunt dovada că la 80 de ani, viaţa merge mai departe!”. Ce strategie are selecţionerul
Revista Fanatik 773! Gigi Becali, misionar în Africa. Exclusiv: mega-interviu cu Olimpiu Moruțan....
Fanatik
Revista Fanatik 773! Gigi Becali, misionar în Africa. Exclusiv: mega-interviu cu Olimpiu Moruțan. Culisele exploziei lui Cristi Chivu. „Vraciul” lui Ronaldo
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
A stat fără griji: era sigur că Rapid o va învinge pe Dinamo!...
iamsport.ro
A stat fără griji: era sigur că Rapid o va învinge pe Dinamo! 'Nu vă mint niciodată!'
Ce s-a întâmplat la câteva secunde după greșeala colosală a lui Donald Trump...
viva.ro
Ce s-a întâmplat la câteva secunde după greșeala colosală a lui Donald Trump față de Nicușor Dan. Toți cei prezenți au sesizat, iar de la nivel mondial vin mii de reacții. România, în centrul atenției!
Horoscop săptămânal, 23 februarie - 1 martie 2026. Câteva treburi neterminate necesită rezolvare
Jurnalul.ro
Horoscop săptămânal, 23 februarie - 1 martie 2026. Câteva treburi neterminate necesită rezolvare
Românii alimentează mașinile cu carburanți în Ungaria din cauza prețurilor mari din țară
adevarul.ro
Românii alimentează mașinile cu carburanți în Ungaria din cauza prețurilor mari din țară
“Mamă, e un băiat în clasa noastră care știe totul despre orice”. Așa...
unica.ro
“Mamă, e un băiat în clasa noastră care știe totul despre orice”. Așa a aflat Brigitte despre Emmanuel Macron. De la fiica ei, care era colegă de clasă cu el. Femeie măritată, profesoară cu 3 copii acasă, Brigitte a început o relație cu adolescentul de 16 ani. Ce s-a întâmplat când părinții lui au aflat
Viscolul a paralizat Moldova și Bărăganul: Oameni blocaţi, microbuze răsturnate şi ambulanţe împotmolite
Observatornews.ro
Viscolul a paralizat Moldova și Bărăganul: Oameni blocaţi, microbuze răsturnate şi ambulanţe împotmolite
Cât a durat povestea de dragoste dintre Ion Ţiriac jr. şi Sorana Cîrstea....
as.ro
Cât a durat povestea de dragoste dintre Ion Ţiriac jr. şi Sorana Cîrstea. Ce se ştie despre despărţirea lor
Șofer cu BMW, subiect de glume pe internet după ce a uitat să...
Libertatea.ro
Șofer cu BMW, subiect de glume pe internet după ce a uitat să închidă geamurile la mașină și a lăsat-o într-o parcare din București în timpul viscolului: „O încarcă cu aer rece pentru la vară”
RADIOGRAFIE Prințul Andrew, momentul în care elitele află că nu mai sunt intangibile
informat.ro
RADIOGRAFIE Prințul Andrew, momentul în care elitele află că nu mai sunt intangibile
Cum arată Damian Drăghici, după ce a slăbit 70 de kg. Fanii spun...
RTV.NET
Cum arată Damian Drăghici, după ce a slăbit 70 de kg. Fanii spun că a exagerat și e prea slab. La ce alimente a renunțat: Nu mai mănânc deloc asta / GALERIE FOTO
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!