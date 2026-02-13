Cristi Coste, 1 la 1 cu Ioan Becali la Giovanni Show, vineri, 13 februarie, ora 17:30. Cel mai cunoscut impresar din România analizează ultimele mutări pe piața transferurilor

ADVERTISEMENT

Perioada de transferuri din Superliga României a luat sfârșit, iar asta nu putea să fie o ocazie mai bună pentru a ne concentra atenția pe un nou episod din celebra emisiune „Giovanni Show”. Giovanni Becali, cel mai cunoscut impresar din România, va vorbi despre ultimele mutări ale echipelor, alături de Cristi Coste. Emisiunea începe vineri, de la ora 17:30, doar pe FANATIK.

Giovanni Becali este un adevărat expert în ceea ce privește transferurile. A negociat cu unele dintre cele mai mari echipe din lume și este în continuare unul dintre cei mai respectați oameni din fenomen. Cristi Coste îl va provoca din nou, iar toate premisele indică un spectacol de o oră.

Giovanni Becali va vorbi despre și va analiza

Nu vor lipsi nici savuroasele povești ale lui Giovanni Becali. Impresarul s-a cunoscut, de-a lungul anilor, cu personaje incredibile din sportul rege, iar la fiecare ediție a emisiunii „Giovanni Show” face deliciul telespectatorilor cu episoade fascinante.

Spectacol garantat la Giovanni Show

„Giovanni Show”, formatul lansat de FANATIK, s-a făcut remarcat încă de la primele ediții. Emisiunea îl scoate în față pe Giovanni Becali, un protagonist cu un parcurs spectaculos, presărat cu întâmplări trăite la limită, povestite direct, cu naturalețe și carismă.

Săptămână de săptămână, pasionații de fotbal, dar și cei care caută povești spuse fără mască, pot urmări în direct pe FANATIK.RO podcastul „Giovanni Show”. Dialogurile aduc în prim-plan episoade memorabile, detalii din culise și amintiri care au rămas în umbră din carierele unor nume uriașe ale sportului, într-un cadru relaxat, cu teme variate și ritm alert. Noua ediție are premiera sâmbătă, 14 februarie, de la ora 10:30, pe canalul de și pe