Cristi Coste, 1 la 1 cu Ioan Becali la Giovanni Show, vineri, 27 februarie, ora 17:30. Cel mai cunoscut impresar din România prefațează penultima etapă din SuperLiga

„Giovanni Show”, emisiunea premium marca FANATIK, revine cu o nouă ediție specială vineri, 27 februarie, de la ora 17:30. Cristi Coste și Ioan Becali vor prefața penultima etapă din sezonul regulat.

Ioan Becali, față în față cu Cristi Coste la „Giovanni Show", vineri, 27 februarie, ora 17:30. Analiză înainte de etapa din SuperLiga

Vineri, de la ora 17:30, „Giovanni Show" este LIVE pe FANATIK, într-o ediție specială dedicată etapei cu numărul 29 din SuperLiga. Ioan Becali va numi favoritele pentru calificarea în play-off.

Giovanni Becali va analiza șansele pe care le are FCSB pentru a se califica în play-off. Totodată, cel mai cunoscut impresar din România va aborda și .

Discuția merge mai departe, iar invitatul lui Cristi Coste va vorbi despre eliminarea lui Inter din Champions League. Giovanni Becali va comenta .

Spectacol garantat la Giovanni Show

„Giovanni Show", proiect lansat de FANATIK, și-a pus amprenta încă din primele difuzări. Emisiunea îl aduce în prim-plan pe Ioan Becali, un personaj cu o viață plină de povești trăite la intensitate maximă, relatate cu un farmec aparte, capabil să capteze atenția și să creeze o legătură autentică cu publicul.

În fiecare săptămână, iubitorii fotbalului, dar și cei atrași de povești autentice, pot urmări live pe FANATIK.RO podcastul „Giovanni Show”. Discuțiile scot la iveală întâmplări spectaculoase, amintiri greu de uitat și culise mai puțin știute din viața marilor nume ale sportului, într-un format deschis, cu subiecte pentru toate gusturile.

Ediția de vineri, 27 februarie, a emisiunii „Giovanni Show” va putea fi urmărită în premieră sâmbătă, 28 februarie, de la ora 10:30, atât pe canalul de , cât și pe pagina de .