Cristi Coste, 1 la 1 cu Ioan Becali la Giovanni Show, vineri, 30 ianuarie, ora 17:30. Cel mai cunoscut impresar din România analizează transferurile din această iarnă și duelul FCSB – Fenerbahce

GIOVANNI SHOW, emisiunea premium marca FANATIK, revine cu o nouă ediție specială vineri, 30 ianuarie, de la ora 17:30. Cristi Coste și Giovanni Becali vor analiza ultimele transferuri făcute de echipele din Superliga și vor trage concluziile după partida dintre FCSB și Fenerbahce.

Cristi Coste, 1 la 1 cu Ioan Becali la Giovanni Show, vineri, 30 ianuarie, ora 17:30. Cel mai cunoscut impresar analizează tot ce mișcă pe piața de transferuri

Vineri, de la ora 17:30, Giovanni Show este LIVE pe FANATIK, într-o ediție specială dedicată transferurilor din această iarnă, dar și partidei din Europa League dintre FCSB și Fenerbahce, ultima pe care gruparea „roș-albastră” o dispută în faza ligii.

Giovanni Becali va analiza , dar va vorbi și despre mutările importante din mercato, atât cele oficializate deja, precum , cât și cele care s-ar putea finaliza în următoarea perioadă.

Discuția merge mai departe. Giovanni Becali și Cristi Coste vor analiza lupta la titlu, bătălia pentru play-off și presiunea uriașă din zona retrogradării. În următoarele zile se va disputa , care propune partide precum Dinamo – Petrolul, Rapid – U Cluj, Farul – Universitatea Craiova sau FCSB – Csikszereda.

Spectacol garantat la Giovanni Show

GIOVANNI SHOW, proiect lansat de FANATIK, și-a pus amprenta încă din primele difuzări. Emisiunea îl aduce în prim-plan pe Giovanni Becali, un personaj cu o viață plină de povești trăite la intensitate maximă, relatate cu un farmec aparte, capabil să capteze atenția și să creeze o legătură autentică cu publicul.

În fiecare săptămână, iubitorii fotbalului, dar și cei atrași de povești autentice, pot urmări live pe FANATIK.RO podcastul GIOVANNI SHOW. Discuțiile scot la iveală întâmplări spectaculoase, amintiri greu de uitat și culise mai puțin știute din viața marilor nume ale sportului, într-un format deschis, cu subiecte pentru toate gusturile. Premiera acestei ediții va putea fi urmărită sâmbătă, 31 ianuarie, de la ora 10:30, atât pe canalul de , cât și pe .