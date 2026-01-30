Sport

Cristi Coste, 1 la 1 cu Ioan Becali la Giovanni Show, vineri, 30 ianuarie, ora 17:30. Cel mai cunoscut impresar din România analizează transferurile din această iarnă și duelul FCSB – Fenerbahce

Vineri, 30 ianuarie, de la ora 17:30, va avea loc o nouă ediție a super-podcastului GIOVANNI SHOW, unde Cristi Coste va sta față în față cu Ioan Becali.
FANATIK
30.01.2026 | 09:30
Cristi Coste 1 la 1 cu Ioan Becali la Giovanni Show vineri 30 ianuarie ora 1730 Cel mai cunoscut impresar din Romania analizeaza transferurile din aceasta iarna si duelul FCSB Fenerbahce
SPECIAL FANATIK
Cristi Coste, 1 la 1 cu Ioan Becali la Giovanni Show, vineri, 30 ianuarie, ora 17:30. Cel mai cunoscut impresar din România analizează transferurile din această iarnă și duelul FCSB - Fenerbahce. FOTO: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

GIOVANNI SHOW, emisiunea premium marca FANATIK, revine cu o nouă ediție specială vineri, 30 ianuarie, de la ora 17:30. Cristi Coste și Giovanni Becali vor analiza ultimele transferuri făcute de echipele din Superliga și vor trage concluziile după partida dintre FCSB și Fenerbahce.

Cristi Coste, 1 la 1 cu Ioan Becali la Giovanni Show, vineri, 30 ianuarie, ora 17:30. Cel mai cunoscut impresar analizează tot ce mișcă pe piața de transferuri

Vineri, de la ora 17:30, Giovanni Show este LIVE pe FANATIK, într-o ediție specială dedicată transferurilor din această iarnă, dar și partidei din Europa League dintre FCSB și Fenerbahce, ultima pe care gruparea „roș-albastră” o dispută în faza ligii.

ADVERTISEMENT

Giovanni Becali va analiza duelul de pe Arena Națională, dar va vorbi și despre mutările importante din mercato, atât cele oficializate deja, precum transferul lui Olimpiu Moruțan la Rapid, cât și cele care s-ar putea finaliza în următoarea perioadă.

Discuția merge mai departe. Giovanni Becali și Cristi Coste vor analiza lupta la titlu, bătălia pentru play-off și presiunea uriașă din zona retrogradării. În următoarele zile se va disputa etapa 24, care propune partide precum Dinamo – Petrolul, Rapid – U Cluj, Farul – Universitatea Craiova sau FCSB – Csikszereda.

ADVERTISEMENT
Imagini din flagrantul DNA. Avocata din PNL, surprinsă când primea 60.000 de euro...
Digi24.ro
Imagini din flagrantul DNA. Avocata din PNL, surprinsă când primea 60.000 de euro alături de un fals general SIE

Spectacol garantat la Giovanni Show

GIOVANNI SHOW, proiect lansat de FANATIK, și-a pus amprenta încă din primele difuzări. Emisiunea îl aduce în prim-plan pe Giovanni Becali, un personaj cu o viață plină de povești trăite la intensitate maximă, relatate cu un farmec aparte, capabil să capteze atenția și să creeze o legătură autentică cu publicul.

ADVERTISEMENT
Tatăl unui supraviețuitor al accidentului din Timiș a ajuns în România și a...
Digisport.ro
Tatăl unui supraviețuitor al accidentului din Timiș a ajuns în România și a descris într-un cuvânt condițiile din spital

În fiecare săptămână, iubitorii fotbalului, dar și cei atrași de povești autentice, pot urmări live pe FANATIK.RO podcastul GIOVANNI SHOW. Discuțiile scot la iveală întâmplări spectaculoase, amintiri greu de uitat și culise mai puțin știute din viața marilor nume ale sportului, într-un format deschis, cu subiecte pentru toate gusturile. Premiera acestei ediții va putea fi urmărită sâmbătă, 31 ianuarie, de la ora 10:30, atât pe canalul de YouTube FANATIK, cât și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici.

Gigi Becali, exploziv la adresa lui Elias Charalambous după FCSB – Fenerbahce 1-1:...
Fanatik
Gigi Becali, exploziv la adresa lui Elias Charalambous după FCSB – Fenerbahce 1-1: „De trei ani are fața spartă la câți pumni a primit!”
Mama Anei Bărbosu a reacționat după ce fiica sa ar putea pierde medalia...
Fanatik
Mama Anei Bărbosu a reacționat după ce fiica sa ar putea pierde medalia olimpică: ”Nu ne temem de influențele americane”
Transylvania Open 2026: program meciuri, favorite, miza turneului și ce aduce nou competiția...
Fanatik
Transylvania Open 2026: program meciuri, favorite, miza turneului și ce aduce nou competiția de la Cluj
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
BREAKING | 3 forțe ale Europei îl urmăresc pe Cătălin Cîrjan
iamsport.ro
BREAKING | 3 forțe ale Europei îl urmăresc pe Cătălin Cîrjan
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!