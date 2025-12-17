News, Sport si Opinii. Stirile zilei. Adevarul curat si atat.
News
Sport
Fanatik SuperLiga
cu Horia Ivanovici
PRODUCŢII VIDEO FANATIK
Cristi Coste, 1 la 1 cu Ionel Culina la Fanatik Dinamo
FANATIK
17.12.2025 | 17:30
Trimite pe:
Facebook icon
Twitter icon
Gmail icon
FANATIK DINAMO - 16 DECEMBRIE 2025
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
gsp.ro
Investiție-SF! Poliția din Dubai are în dotare un nou supercar: există doar 7 exemplare în lume
Antena3 CNN
Cazul Rodicăi Stănoiu devine tot mai ciudat. Ea va fi înmormântată a doua oară, nepoata a fost audiată și și-a schimbat declarația
Digisport.ro
Gigi Becali n-a stat deloc pe gânduri, după ce MM Stoica i-a spus că un jucător de la FCSB este "mort de beat"
gsp.ro
Vedeta de la Antena 1 a „aprins” internetul: „Dacă nu aleargă precum Cisotti, lasă-l”
Libertatea.ro
„Fetelor le-a fost furată copilăria în cel mai crud mod!” Patru români şi un albanez, acuzați că au abuzat mai multe minore în Marea Britanie
Clever Media
EXCLUSIV Wizz Air analizează în România o posibilă operare de zboruri interne
viva.ro
Asta e chiar surpriza mandatului său! Pe cine vizează anunțul despre salarii ce tocmai a fost făcut de Ministrul Muncii: "Creşterea..." Nimeni nu se aștepta la asemenea vești tocmai acum
Jurnalul.ro
Lovitură pentru omul lui Nicușor Dan: În loc de despăgubiri de la Mircea Geoană, Vlad Voiculescu trebuie să-i achite cheltuielile de judecată
adevarul.ro
Răzvan Burleanu și-a găsit nașul! Un fost component al Generației de Aur i-a venit de hac
unica.ro
„S-a întâmplat o chestie. Informația este de la doamna Stănoiu”. Monica Tatoiu aruncă totul în aer cu o dezvăluire neașteptată despre ultimele zile din viața Rodicăi Stănoiu. Incredibil ce a povestit afacerista! „Vor cădea mai multe capete”
Observatornews.ro
Reacţia unei chinezoaice stabilite în Bacău: România este o ţară periculoasă pentru fete
as.ro
Locul din România unde Gică Popescu face o afacere de 70.000.000 de euro
Libertatea.ro
17 decembrie 1989. Ordinul prin care Ceaușescu a cerut ca timișorenii să fie împușcați în masă: „Spor la muncă!”
informat.ro
Monitorul Miniștrilor by NewsVibe. Săptămâna 10 – 16 decembrie 2025
RTV.NET
Accident teribil. Cristina, influenceriţa de 41 de ani, a murit pe loc după ce a intrat cu Porsche-ul într-un stâlp
A apărut noua revistă Fanatik
FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!
ADVERTISEMENT
Home
Ultimele știri
Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici
Profeţiile lui Mitică
Giovanni Show – Horia Ivanovici vs Ioan Becali
Editoriale
Actualitate
Alegeri locale Primăria București 2025
Sport
Fotbal intern
SuperLiga România
FCSB
Dinamo
Universitatea Craiova
CFR Cluj
Rapid Bucuresti
Cupa Romaniei Betano
Steaua
Gica Hagi
Fotbal international
Echipa nationala
Champions League
Europa League
Premier League
La Liga
Serie A
Bundesliga
SuperLiga Turciei
Tenis
Interviurile Fanatik
Echipa Fanatik.ro – Contact page
Politica de cookie
Politica de confidențialitate
RSS Stiri
×
Caută