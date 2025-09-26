Cristi Coste, 5 concluzii din Bănie după Craiova – Dinamo 2-2: Un punct pentru „câini”, două pentru Bancu!

Craiova a revenit acasă, pe „Ion Oblemenco”, după ce a încasat în SuperLiga, 0-1 la Galați, cu Oțelul. Universitatea lui Mirel Rădoi nu a cedat niciun punct pe teren propriu în actualul sezon, indiferent că a fost meci de campionat sau de preliminarii europene.

Universitatea Craiova – Dinamo, un derby cu „sold-out” puțin peste jumătate. De ce fanii olteni nu umplu „Oblemenco”?

Microbistul român aștepta în jur de 25.000 de fani la Craiova – Dinamo. Asta ca să fim decenți, pentru că știrile care veneau dinspre Bănie la începutul săptămânii anunțau en-fanfare „sold out” la derby-ul cu Dinamo! Afișul exista, vremea bună chiar dacă puțin cam rece, vineri seara, băieții lui Rădoi sunt lideri, dar…

a decis că aproximativ 17.000 de fani (numărul oficial e hilar!) sunt suficienți la un meci-capcană care să redea încrederea gazdelor după primul pas greșit în etapa anterioară. Craiova are nevoie de un stadion plin la fiecare meci în acest sezon care poate readuce titlul în Bănie după 35 de ani. Dar oltenii nu umplu „Oblemenco”… Ce ar trebui să facă „leii” de pe gazon ca să convingă cel mai lăudăros fan din România? Răspunsul e în tribună sau, mai corect, în fața televizoarelor…

Teoria celor circa 120 de secunde a funcționat încă o dată pentru Mirel Rădoi. Egalare rapidă Teles, după 0-1 Dinamo

Dinamo a început mult mai bine meciul decât liderul SuperLigii. Pressing sus, implicare puternică, joc de pase, calm pentru toți jucătorii. De partea cealaltă, cel puțin în primele 20 de minute, Craiova a dat impresia că meciul anterior nu a fost încă uitat.

Deschiderea scorului venită în minutul 17, după ce a reluat sub bară mingea trimisă în bară de Perica, a părut ceva normal. Chiar și tribunele păreau anesteziate. Dar a intrat imediat în scenă teoria celor „120 de secunde” ale lui Mirel Rădoi, atunci când echipa sa trebuie să reacționeze imediat și să dea gol. Dacă primește, trebuie să egaleze, dacă face 1-0 trebuie să dubleze avantajul. În minutul 20, Teles a făcut 1-1.

Absența lui Gnahore nu s-a simțit la Dinamo, Craiovei parcă-i lipseau piese de bază în prima repriză. Senzație ciudată!

Cea mai proastă veste pe care Kopic a primit-o în minutele de prelungire ale remizei cu Farul nu a fost scorul de pe tabelă, ci . Acel avertisment l-a făcut indisponibil pe metronomul roș-albilor pentru derby-ul cu Universitatea.

Croatul a decis să joace cu Mărginean în locul lui Gnahore. Și a fost o alegere bună pentru tehnicianul dinamovist, pentru că efectiv nu s-a simțit mutarea cheie de la mijlocul terenului. Doar că Mărginean nu a putut duce decât aproape o oră. Mai mult, Craiova a dat impresia că-i lipsesc piese de bază la construcție, deși toți erau pe teren. Ciudată senzație! Rădoi a observat-o sigur, pentru că ședința de la pauză a durat mult mai mult în vestiarul oltenilor.

Golul de 2-1 al Craiovei l-a făcut pe Kopic să revină la „setările” din fabrică: Karamoko vârf și Armstrong „la dreapta”

Săpuneala de la pauză a avut rapid efecte pe tabelă. Craiova face 2-1 cu primul gol pentru Badelj în tricoul albastru. Lucrurile păreau să se așeze în făgașul normal pentru lider, chiar dacă au continuat să fie piese care nu au ajuns la meci. Să spunem doar Baiaram, Assad sau Cicâldău.

Zeljko Kopic a încercat să-l surprindă pe Rădoi cu Perica vârf și Karamoko mijlocaș stânga și chiar i-a reușit în prima repriză, După ce Craiova a trecut în avantaj, a reacționat. Au ieșit Mărginean și Perica, au intrat Milanov și Armstrong, astfel că s-a revenit la „setările” din fabrică. Linia de mijloc s-a construit cu Milanov, Kiriakou și Cârjan, Musi s-a mutat în stânga, Karamoko a trecut „9”, iar Armstrong la locul lui, în dreapta.

Nicușor Bancu, gest inconștient de „roșu” când Craiova plecase pe drumul corect al derby-ului. Dinamo ratează victoria în prelungiri!

Gestul din minutul 65 al căpitanului Nicușor Bancu este de neînțeles. cu piciorul! Eliminat după ce Cojocaru este chemat la VAR, Bancu a crescut tensiunea propriei echipe nu doar pentru acest meci, ci și pentru derby-ul de runda viitoare, de la FCSB.

Iar Craiova nu știe să joace cu om în minus. Degringolada din echipa lui Rădoi a fost taxată în minutul 90 de către Alex Pop, intrat excelent în joc. Ba mai mult, în prelungiri, Karamoko ratează două ocazii mari care puteau aduce o victorie incredibilă la un moment dat pentru Dinamo. Oricum, „regizorul” acestei remize este Bancu, al cărui gest inconștient a deraiat liderul în acest meci.