Cristi Coste, 7 concluzii de la Sofia după Levski – Universitatea Craiova 1-0: au venit cu varianta de Intertoto în Liga Campionilor!

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Levski – Universitatea Craiova este dubla similară cu al doilea pas pe care oltenii vor să-l facă spre visul Ligii Campionilor. La Sofia, pe „Georgi Asparuhov”, s-a jucat prima manșă din turul 2 preliminar, pe un stadion sold-out, într-o atmosferă fierbinte și destul de tensionată.

Levski – Universitatea Craiova, debut cu gol rapid după o „sedare” a defensivei lui Coelho

1. Dacă ai sta să citești , te-ai gândi de două ori dacă să mergi pe stadion. Dar nu e așa. Agresivi de tastatură sunt peste tot, dar asta nu e sinonim cu pericolul iminent unei întâlniri față în față. Într-adevăr, suporterii lui Levski sunt fanatici, calzi, urmăresc aproape non-stop meciul din picioare. Nu e nebunia și presiunea de care dai în Turcia, Grecia sau pe stadioanele ex-iugoslave, mai ales în Kosovo și Bosnia.

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2. Levski Sofia a început partida cu Universitatea Craiova la fel cum a terminat-o pe cea cu Borac Banja Luka din turul precedent: sus, agresiv, presing sufocant. Oltenii au început meciul ca și cum aveau scorul de la finalul debutului din SuperLiga cu UTA: relaxat, puțin temător, fără vână. Așa s-a născut și deschiderea timpurie a scorului, căpitanul Dimitrov marcând din mijlocul unei defensive sedate a portughezului . Părea mult mai concentrat antrenorul decât jucătorii. Părea.

Mai multe ocazii în 6 minute decât într-o repriză întreagă! Popescu, intervenție cât o calificare!

3. Am răsuflat ușurați că s-a terminat prima repriză în care campioana României a fost de nerecunoscut. Partea secundă părea să vină cu vești bune, Coelho trezind câțiva jucători și împingând jocul spre poarta lui Vuțov. Așa s-a născut marea ocazie a lui Anzor, din minutul 46, dar imediat a venit „decontul”. Două ratări uriașe pentru bulgari, Oko Flex (48) și Bouras (51), la prima Laurențiu Popescu având o intervenție cât o calificare în situație de unu la unu! Avertismentele lui Levski au aprins becul roșu. Adversarii făceau ravagii pe contraatac. Bine, însă, că nu marcau!

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4. Idee neinspirată a lui Coelho și cu titularizarea lui Simon Elisor în locul accidentatului . A fost într-adevăr ziua francezului, s-o fi dorit un cadou, dar atacantul pe care Rotaru a achitat celor de la Famalicao 1,6 milioane de euro nu a justificat nici măcar 10.000 în cele 61 de minute jucate. Părea un corp străin, care nu se coordona cu colegii, ocazia sa din minutul 55 fiind doar excepția.

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Doar doi olteni cu notă de trecere! Inclusiv Filipe Coelho a rămas repetent!

5. Am stat cu inima cât un purice la faza din minutul 68 când Romanciuk a rașchetat un adversar în careu după ce Popescu a prins mingea. Noroc că centralul suedez nu a fost chemat la monitor, pentru că riscul de a dicta penalty era foarte ridicat. Deci doar urări de bine pentru domnul Adam Ladeback, dar și pentru domnii englezi Peter Bankes și Matthew Donohue din cabina VAR!

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6. Benzile oltenilor nu au livrat ca de obicei, Anzor nu a avut prea mult chef de fotbal, chiar și Screciu sau Rus au părut prea distrați. Coelho a mutat totuși târziu cu Băluță, sau Teles. Universitatea a venit în capitala Bulgariei prea puțin concentrată pentru ce presupunea acest meci. Parcă au venit pe „Asparuhov” cu varianta pentru defuncta Cupă Intertoto la un meci de Liga Campionilor. Oltenii erau pe cai mari, dar au plecat acasă pe ponei.

7. Aș vrea să găsesc fotbaliști ai Craiovei cu notă de trecere, dar este destul de greu. Nici Filipe Coelho nu a trecut testul, nu a reușit să transmită spre teren semnalul trezirii. Hai să-i trecem totuși la „pozitivi” pe Laurențiu Popescu, chiar și pe căpitanul Nicușor Bancu. În rest… Să fim mulțumiți că a câștigat cu doar 1-0, pentru că o echipă mai valoroasă făcea hat-trick cu oltenii în seara asta. Avem dreptul la recurs: calificarea se joacă miercuri, 29 iulie, în vulcanul „Oblemenco” de la Craiova!